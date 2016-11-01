Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
01/11/2016 17:50
Премия Рунета-2013

Судебная информация

Новости

Версия для печати

Суд в Петербурге арестовал до 30 декабря одного из руководителей "Метростроя"

Контекст
Теги: Злоупотребление служебными полномочиями, Куйбышевский суд Санкт-Петербурга, Следственный комитет РФ, Санкт-Петербург, Россия
15:21 01/11/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 нояб - РАПСИ, Михаил Телехов. Куйбышевский районный суд Петебурга арестовал на два месяца заместителя первого замдиректора ОАО "Метрострой" Николая Казнина, обвиняемого в пособничестве руководителям предприятия, злоупотребляющим должностными полномочиями, сообщили во вторник РАПСИ в пресс-службе суда.

Суд, таким образом, удовлетворил ходатайство следователя Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ. Заседание проходило в закрытом режиме.

Следствие мотивировало ходатайство тем, что иная мера, не связанная с изоляцией от общества, позволит Казину скрыть улики и помешать дальнейшему расследованию.

Суд поддержал позицию СК, заключив его под стражу до 30 декабря.

"Уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ возбуждено в отношении бывших чиновников Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, курировавших в ведомстве строительство метрополитена", — пояснили в пресс-службе суда.

По данным следствия, Казнин действовал в интересах своего начальства - руководства "Метростроя". О ком конкретно идет речь, в СК не комментируют. Непосредственный начальник арестованного - Владимир Харенков - первый заместитель и правая рука генерального директора "Метростроя" Вадима Александрова.

В "Метрострое" Казнин отвечает за вывоз грунтов повышенного класса опасности со строительных площадок предприятия. Вывоз отходов на конкретные полигоны оплачивается из бюджета города. Правоохранительных подозревают, что подрядчики с ведомства руководства "Метростроя" вывозили грунты на нелегальные площадки.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Суд в Петербурге арестовал до 30 декабря одного из руководителей "Метростроя"

15:21 01/11/2016 Куйбышевский районный суд Петебурга арестовал на два месяца заместителя первого замдиректора ОАО "Метрострой" Николая Казнина, обвиняемого в пособничестве руководителям предприятия, злоупотребляющим должностными полномочиями, сообщили во вторник РАПСИ в пресс-службе суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

ВС оставил без изменений приказ Генпрокуратуры о досудебных соглашениях

13:18 01/11/2016 Верховный суд (ВС) не стал отменять положение приказа Генеральной прокуратуры (ГП) РФ о работе с досудебными соглашениями в части, регламентирующей порядок их расторжения, передает во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Экс-чиновник Коми за растрату и взяточничество пойдет под суд

16:43 01/11/2016 Следственным управлением (СУ) СК РФ по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми Александра Сердитова и его родственника Александра Тяпкина, руководившего ОАО "Сыктывкарский ликеро-водочный заво".

Начал работу Комитет по защите имущественных прав ФИФА — ФАС

16:20 01/11/2016 Первое заседание Комитета по защите имущественных прав ФИФА при рабочей группе (оперативном штабе) при Координационном совете Программы подготовки к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу состоялось в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), говорится в сообщении ведомства.

Мультимедиа

Фотолента: Руководство нового ВС РФ
Фотолента: Оглашение приговора по делу о пытках в ОП "Дальний"
Суд в Москве арестовал бойца Емельяненко
Все мультимедиа

Аналитика

Как правильно пожаловаться в Конституционный суд РФ
Что делать после победы в Страсбурге
Как правильно пожаловаться в ЕСПЧ
Вся аналитика
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера