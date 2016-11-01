Суд в Петербурге арестовал до 30 декабря одного из руководителей "Метростроя"

15:21 01/11/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 нояб - РАПСИ, Михаил Телехов. Куйбышевский районный суд Петебурга арестовал на два месяца заместителя первого замдиректора ОАО "Метрострой" Николая Казнина, обвиняемого в пособничестве руководителям предприятия, злоупотребляющим должностными полномочиями, сообщили во вторник РАПСИ в пресс-службе суда.

Суд, таким образом, удовлетворил ходатайство следователя Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ. Заседание проходило в закрытом режиме.

Следствие мотивировало ходатайство тем, что иная мера, не связанная с изоляцией от общества, позволит Казину скрыть улики и помешать дальнейшему расследованию.

Суд поддержал позицию СК, заключив его под стражу до 30 декабря.

"Уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ возбуждено в отношении бывших чиновников Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, курировавших в ведомстве строительство метрополитена", — пояснили в пресс-службе суда.

По данным следствия, Казнин действовал в интересах своего начальства - руководства "Метростроя". О ком конкретно идет речь, в СК не комментируют. Непосредственный начальник арестованного - Владимир Харенков - первый заместитель и правая рука генерального директора "Метростроя" Вадима Александрова.

В "Метрострое" Казнин отвечает за вывоз грунтов повышенного класса опасности со строительных площадок предприятия. Вывоз отходов на конкретные полигоны оплачивается из бюджета города. Правоохранительных подозревают, что подрядчики с ведомства руководства "Метростроя" вывозили грунты на нелегальные площадки.