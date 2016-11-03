Суд продлил на 72 часа срок задержания экс-прокурора Ленобласти Иванова

Михаил Телехов, РАПСИ

21:35 02/11/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РАПСИ, Михаил Телехов. Петроградский районный суд Петербурга продлил на 72 часа срок задержания подозреваемого во взяточничестве бывшего прокурора Ленинградской области Станислава Иванова, передаёт корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, вопрос об избрании меры пресечения Иванову суд рассмотрит 4 ноября.

На заседание в среду экс-прокурор был доставлен из НИИ Детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой. "Он лег туда месяц назад, диагноз крайне тяжёлый - онкология. Мы ходатайствовали о проведении выездного заседания, но нам отказали", - сказал РАПСИ адвокат Анатолий Пчелинцев. По его словам, врачи категорически отказывались отпускать Иванова, опасаясь, что транспортировка из стационара может привести к ухудшению состояния и осложнениям вплоть до летального исхода.

Следователь ходатайствовал о рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения Иванову в закрытом режиме, суд просьбу удовлетворил. Во время заседания Иванову стало плохо, в связи с чем по его просьбе суд вызвал скорую. После 15-минутного перерыва, в ходе которого врачи обследовали Иванова, заседание продолжилось и суд принял решение о продлении срока задержания Иванова. Экс-прокурора увезли обратно в клинику.

Уголовное дело в отношении Иванова было возбуждено 31 октября, задержан он был 1 ноября.

Как следует из материалов дела, Иванов занимал должность прокурора Ленинградской области с 2014 года. При этом, по данным следствия, он ежемесячно получал взятки в виде денежных средств в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей от одного из предпринимателей за общее покровительство и попустительство по службе, заключающееся в оказании необходимого содействия в рамках должностных полномочий при проведении контролирующими органами и прокуратурой проверок.

Также, по версии следствия, предприниматель приобрел для Иванова новый дорогостоящий автомобиль Toyota Camry и в течение двух лет оплачивал парковочное место, а также оплатил не менее двух туристических поездок за границу для семьи прокурора на сумму более двух миллионов рублей.

По словам Пчелинцева, дело основано на показаниях двух предпринимателей. "Они сами обвиняемые, они находятся под стражей. И такие люди могут показать все, что угодно", - сказал адвокат.

Указом президента РФ от 31 октября Иванов был отправлен в отставку. Генеральная прокуратура объясняла, что причиной стало нарушение Ивановым присяги прокурора и совершение проступков, порочащих честь прокурорского работника.