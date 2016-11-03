Суд вызвал "скорую" экс-прокурору Ленобласти, обвиняемому во взяточничестве

Михаил Телехов, РАПСИ

20:17 02/11/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РАПСИ, Михаил Телехов. Петроградский районный суд Петербурга вызвал скорую помощь подозреваемому во взяточничестве бывшему прокурору Ленинградской области Станиславу Иванову, которому стало плохо на заседании об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, передаёт корреспондент РАПСИ из зала суда.

Следователь ходатайствовал о рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения Иванову в закрытом режиме, суд просьбу удовлетворил.

На заседание экс-прокурор был доставлен из НИИ Детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой.

"Он лег туда месяц назад, диагноз крайне тяжёлый - онкология. Мы ходатайствовали о проведении выездного заседания, но нам отказали", - сказал РАПСИ адвокат Анатолий Пчелинцев. По его словам, врачи категорически отказывались отпускать Иванова, опасаясь, что транспортировка из стационара может привести к ухудшению состояния и осложнениям вплоть до летального исхода.

"Следователи в течение пяти часов вопреки запрету врачей вытаскивали моего подзащитного из больницы. Вытащили, привезли в суд. Он с трудом поднялся на 4 этаж. Конечно, ему стало плохо и он попросил вызвать скорую. И заседание будет отложено", - возмутился адвокат.

Уголовное дело в отношении Иванова было возбуждено 31 октября, задержан он был 1 ноября.

Как следует из материалов дела, Иванов занимал должность прокурора Ленинградской области с 2014 года. При этом, по данным следствия, он ежемесячно получал взятки в виде денежных средств в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей от одного из предпринимателей за общее покровительство и попустительство по службе, заключающееся в оказании необходимого содействия в рамках должностных полномочий при проведении контролирующими органами и прокуратурой проверок.

Также, по версии следствия, предприниматель приобрел для Иванова новый дорогостоящий автомобиль Toyota Camry и в течение двух лет оплачивал парковочное место, а также оплатил не менее двух туристических поездок за границу для семьи прокурора на сумму более двух миллионов рублей.

По словам Пчелинцева, дело основано на показаниях двух предпринимателей. "Они сами обвиняемые, они находятся под стражей. И такие люди могут показать все, что угодно", - сказал адвокат.

Указом президента РФ от 31 октября Иванов был отправлен в отставку. Генеральная прокуратура объясняла, что причиной стало нарушение Ивановым присяги прокурора и совершение проступков, порочащих честь прокурорского работника.