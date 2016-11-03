Суд в Петербурге продлил арест Глеба Грозовского до 21 февраля

Фото: предоставлено официальным изданием Санкт-Петербургской епархии "Вода Живая"

12:21 03/11/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РАПСИ, Михаил Телехов. Санкт-Петербургский городской суд продлил срок содержания под стражей обвиняемого в педофилии священника Глеба Грозовского до 21 февраля, передаёт корреспондент РАПСИ из суда.

Заседание проходило в закрытом режиме и без участия самого Грозовского, поскольку он находится на стационарной судебно-психиатрической экспертизе.

Как сообщила РАПСИ сестра обвиняемого Любовь Грозовская, судье были доставлены два заявления Грозовского, в которых он возражает против рассмотрения ходатайства следователя без его участия.

"Брат просит суд проверить законность и обоснованность ходатайства. Так же он против рассмотрения ходатайства с назначенным адвокатом. Его адвокат Михаил Уткин был отстранения следствием и брат просит суд дождаться рассмотрения в районном суде жалобы на отвод защитника", - сказала Грозовская.

Суд поддержал ходатайство следователя.

В 2013 году Грозовскому было предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении девочек, не достигших четырнадцатилетнего возраста. По версии следствия, в 2011 году священник изнасиловал несовершеннолетнюю в православном детском лагере в Ленобласти. А также, по данным СК РФ, в 2013 году богослужитель надругался над двумя девочками в лагере православного детско-юношеского клуба на острове Кос в Греции.

Грозовский был арестован два года назад в Израиле. В сентябре священник был экстрадирован в Россию. Он содержится в Петербурге следственном изоляторе "Кресты".