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ВС призвал внимательнее относиться к репостам при рассмотрении дел по 282 УК РФ

Контекст
Теги: Терроризм, Экстремизм, Верховный суд РФ, Москва, Россия
11:03 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя – РАПСИ, Олег Сивожелезов. Пленум Верховного суда (ВС) РФ принял постановление о внесении изменений в постановление Пленума ВС от 28 июня 2011 года № 11 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности", в котором было даны разъяснения в том числе о квалификации действий по размещению информации в интернете, расцениваемых как возбуждение ненависти и вражды, передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала заседания.

Судья ВС Олег Зателепин в ходе своего доклада отметил наличие проблем при квалификации репостов в соцсетях, обратив внимание на руководящие разъяснения новой редакции постановления Пленума в части необходимости более детальной оценки действий, расцениваемых как возбуждение ненависти и вражды.

Таким образом, пункт 8 Пленума ВС о практике по делам о преступлениях экстремистской направленности в пункте был дополнен положением о том, что при "решении вопроса о направленности действий лица, разместившего какую-либо информацию, либо выразившего к свое отношение к ней, на возбуждение ненависти, либо вражда, а равно унижения лица или группы лиц, судам следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать контекст, форму и содержание размещенной информации, наличие и содержание комментариев или иного выражения отношения к ней".

Также Пленумом ВС было принято постановление о внесении некоторых  изменений в постановление Пленума от 9 февраля 2012 года "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности".

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ВС призвал внимательнее относиться к репостам при рассмотрении дел по 282 УК РФ

11:03 03/11/2016 Пленум Верховного суда (ВС) РФ принял постановление о внесении изменений в постановление Пленума ВС от 28 июня 2011 года № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности», в котором было даны разъяснения в том числе о квалификации действий по размещению информации в интернете, расцениваемых как возбуждение ненависти и вражды, передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала заседания.
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