Экс-участковый приговорен к условному сроку за избиение двух мужчин

Africa Studio

16:06 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Новочебоксарский городской суд Республики Чувашия приговорил участкового отдела Министерства внутренних дел (ОМВД) РФ по городу Новочебоксарску, лейтенанта полиции Александра Семенова к трем годам лишения свободы условно за избиение двух мужчин, сообщил РАПСИ адвокат Алексей Глухов, представляющий интересы потерпевших.

"Суд признал бывшего участкового Семенова виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Он также лишен права работать в правоохранительных органах в течение трех лет и специального звания "лейтенант полиции", — сказал собеседник агентства.

По словам адвоката, Семенов полностью раскаялся в содеянном и заключил досудебное соглашение, что означает, что дело слушалось в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Кроме того, в последнем слове подсудимый извинился перед потерпевшими и заявил, что больше так поступать не будет.

Государственный обвинитель в ходе прений сторон просил приговорить Семенова к наказанию в виде лишения свободы на 3 года в колонии общего режима.

Судом и следствием установлено, что в ночь с 7 на 8 сентября этого года участковый ОМВД по городу Новочебоксарску Семенов целенаправленно нанес удар ногой по спине 26-летнего мужчины, а затем рукой по животу 22-летнего парня. Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ "Превышение должностных полномочий с применением насилия".

Позднее в Интернете появилась видеозапись, на которой полицейский избивает двух мужчин на территории автозаправочной станции в городе Новочебоксарске.