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Суд отправил под домашний арест владелиц собак, покусавших девочку

Контекст
Теги: Животные, Хулиганство, Следственный комитет РФ, Санкт-Петербург, Россия
12:17 07/11/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РАПСИ, Михаил Телехов. Выборгский районный суд Петербурга избрал меру пресечения сроком на два месяца в отношении двух женщин, чьи собаки покусали 7-летнюю девочку, сообщили в понедельник РАПСИ в Главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ по Петербургу.

Как сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Инна Харченко, следствие вышло с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении женщин, обвиняемых в хулиганстве, в виде заключения под стражу. "Судья решила, что домашний арест достаточная мера. Кроме того, у нас обсуждают, как СК РФ будет доказывать состав - в данном случае хулиганство. Женщины же не натравливали животных, а отсутствие надзора очень сложно привязать к уголовно наказуемым деяниям. Резонанс резонансом, но с чем следствие придёт в суд, неизвестно", - пояснила Харченко.

Как следует из материалов дела, второго ноября во дворе дома 22 по проспекту Культуры свора собак напала на 7-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали.

В ходе следственных действий были задержаны две местные жительницы, обе 1972 года рождения. "Они проживают в квартире в соседнем доме и содержат большое количество собак без надлежащего ухода и надзора. Обеим предъявлено обвинение в хулиганстве", сообщает ведомство.

Уголовное дело находится на особом контроле руководителя ГСУ.


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Суд отправил под домашний арест владелиц собак, покусавших девочку

12:17 07/11/2016 Выборгский районный суд Петербурга избрал меру пресечения сроком на два месяца в отношении двух женщин, чьи собаки покусали 7-летнюю девочку, сообщили в понедельник РАПСИ в Главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ по Петербургу.
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