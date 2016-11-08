Бизнесмен заочно арестован по делу о неуплате налогов на сумму 100 млн руб

12:02 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Пресненский суд Москвы санкционировал заочный арест бизнесмена Соломона Манаширова в рамках дела об уклонении от уплаты налогов на сумму около 100 миллионов рублей, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"Суд 7 ноября вынес постановление о заочном аресте Соломона Манаширова", - сказала собеседница агентства.

Пресненский суд Москвы в 2015 году также заключил под стражу брата бизнесмена, предпринимателя Геннадия (Романа) Манаширова, обвиняемого в передаче взятки в два миллиона рублей следователям Главного следственного управления (ГСУ) МВД РФ.

Как сообщалось ранее, Геннадий Манаширов является совладельцем торговых центров "Пражский"и "Колумбус", мебельного центра "Армада" и торгово-выставочного комплекса ГЕМ.