Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
09/11/2016 13:23
Премия Рунета-2013

Судебная информация

Новости

Версия для печати

Семь человек осуждены за хищение свыше 400 млн руб у клиентов "Сбербанка"

Теги: Прокуратура и следствие, Мошенничество, Сбербанк, Санкт-Петербург, Россия
09:37 09/11/2016

МОСКВА, 9 ноя - РАПСИ, Диана Гуцул. Семь человек приговорены в Санкт-Петербурге к условным срокам и лишению свободы за хищение денежных средств на сумму свыше 400 миллионов рублей с банковских счетов клиентов "Сбербанка России", сообщает в среду Следственный комитет РФ.

Так, следствием и судом установлено, что с начала 2011 года на территории Санкт-Петербурга и других субъектов России действовала организованная преступная группа, в состав которой входили более десяти лиц. Участники группы получали неправомерный доступ к счетам клиентов банка и, посредством системы, позволяющей распоряжаться банковским счетом с помощью сети Интернет и сотовой связи, переводили денежные средства на счета подконтрольных им организаций и физических лиц, а затем обналичивали в отделениях банков и банкоматах.

"В ряде случаев, для хищения денежных средств ими использовались поддельные паспорта. Действиями организованной группы причинен ущерб на сумму свыше 400 миллионов рублей. Всего выявлено 35 эпизодов преступной деятельности. В рамках расследования были проведены компьютерно-технические, почерковедческие, фоноскопические и другие экспертизы, которые подтвердили причастность фигурантов уголовного дела к инкриминируемым деяниям. Наряду с этим, большинство обвиняемых признали свою вину. Всего к уголовной ответственности привлечены 11 лиц, трое из которых по настоящее время находятся в розыске", - сообщили в ведомстве.

Таким образом, суд признал фигурантов Александра Горбачева, Олега Шведа, Александра Комарова, Давида Погосяна, Александра Езерского, Михаила Семененко, а также бывшего работника ОАО "Сбербанк России" Алексея Лапина виновными в совершении 14 эпизодов мошенничества организованной группой, 17 эпизодов незаконного получения и разглашения из корыстной заинтересованности сведений, составляющих банковскую тайну и 4 эпизодов подделки документов с целью облегчить совершение другого преступления. Приговором суда Горбачеву назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, Шведу в виде 5,5 лет лишения свободы. Комарову, Семененко, Погосяну и Езерскому назначено наказание в виде 5 лет условно. 

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Семь человек осуждены за хищение свыше 400 млн руб у клиентов "Сбербанка"

09:37 09/11/2016 Семь человек приговорены в Санкт-Петербурге к условным срокам и лишению свободы за хищение денежных средств на сумму свыше 400 миллионов рублей с банковских счетов клиентов "Сбербанка России", сообщает в среду Следственный комитет РФ.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд оправдал арт-менеджеров, обвинявшихся в махинациях с гонорарами артистов

11:34 09/11/2016 Красногвардейский районный суд Петербурга оправдал четверых руководителей петербургских компаний, по делу о мошенничестве с гонорарами артистов при организации городских праздников, сообщили в среду РАПСИ в суде.

Суд подтвердил отказ "Трансаэро" в иске к Росавиации на 595 млн руб

11:55 09/11/2016 Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение об отказе авиакомпании «Трансаэро» в иске к Росавиации о взыскании около 595 миллионов рублей госсубсидий, говорится в материалах суда.

Семь человек осуждены за хищение свыше 400 млн руб у клиентов "Сбербанка"

09:37 09/11/2016 Семь человек приговорены в Санкт-Петербурге к условным срокам и лишению свободы за хищение денежных средств на сумму свыше 400 миллионов рублей с банковских счетов клиентов "Сбербанка России", сообщает в среду Следственный комитет РФ.

Мультимедиа

Фотолента: Руководство нового ВС РФ
Фотолента: Оглашение приговора по делу о пытках в ОП "Дальний"
Суд в Москве арестовал бойца Емельяненко
Все мультимедиа

Аналитика

Как правильно пожаловаться в Конституционный суд РФ
Что делать после победы в Страсбурге
Как правильно пожаловаться в ЕСПЧ
Вся аналитика
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера