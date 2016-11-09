Семь человек осуждены за хищение свыше 400 млн руб у клиентов "Сбербанка"

РАПСИ

09:37 09/11/2016

МОСКВА, 9 ноя - РАПСИ, Диана Гуцул. Семь человек приговорены в Санкт-Петербурге к условным срокам и лишению свободы за хищение денежных средств на сумму свыше 400 миллионов рублей с банковских счетов клиентов "Сбербанка России", сообщает в среду Следственный комитет РФ.

Так, следствием и судом установлено, что с начала 2011 года на территории Санкт-Петербурга и других субъектов России действовала организованная преступная группа, в состав которой входили более десяти лиц. Участники группы получали неправомерный доступ к счетам клиентов банка и, посредством системы, позволяющей распоряжаться банковским счетом с помощью сети Интернет и сотовой связи, переводили денежные средства на счета подконтрольных им организаций и физических лиц, а затем обналичивали в отделениях банков и банкоматах.

"В ряде случаев, для хищения денежных средств ими использовались поддельные паспорта. Действиями организованной группы причинен ущерб на сумму свыше 400 миллионов рублей. Всего выявлено 35 эпизодов преступной деятельности. В рамках расследования были проведены компьютерно-технические, почерковедческие, фоноскопические и другие экспертизы, которые подтвердили причастность фигурантов уголовного дела к инкриминируемым деяниям. Наряду с этим, большинство обвиняемых признали свою вину. Всего к уголовной ответственности привлечены 11 лиц, трое из которых по настоящее время находятся в розыске", - сообщили в ведомстве.

Таким образом, суд признал фигурантов Александра Горбачева, Олега Шведа, Александра Комарова, Давида Погосяна, Александра Езерского, Михаила Семененко, а также бывшего работника ОАО "Сбербанк России" Алексея Лапина виновными в совершении 14 эпизодов мошенничества организованной группой, 17 эпизодов незаконного получения и разглашения из корыстной заинтересованности сведений, составляющих банковскую тайну и 4 эпизодов подделки документов с целью облегчить совершение другого преступления. Приговором суда Горбачеву назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, Шведу в виде 5,5 лет лишения свободы. Комарову, Семененко, Погосяну и Езерскому назначено наказание в виде 5 лет условно.