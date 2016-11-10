Суд начал слушания по делу "петербургского ростовщика"

14:23 10/11/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РАПСИ, Михаил Телехов. Дзержинский районный суд Петербурга в четверг приступил к слушаниям по существу уголовного дела в отношении "петербургского ростовщика" Юрия Зайвия, обвиняемого в незаконной предпринимательской деятельности, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Прокурор зачитал обвинительное заключение. Из него следует, что Зайвий занимается преимущественно кредитной деятельностью — выдаёт займы населению под залог недвижимости.

Установлено, что с мая 2013-го по октябрь 2015 года указанный гражданин, не будучи зарегистрирован в налоговых органах Петербурга в качестве индивидуального предпринимателя и действуя как физическое лицо, предоставлял краткосрочные денежные займы под залог недвижимости. При этом, по данным обвинения, подозреваемый использовал офисное помещение фирмы и активно размещал в СМИ рекламу о предоставлении займов.

"Выдавая гражданам денежные кредиты (в размере от 100 тысяч рублей до 7 миллионов рублей), Зайвий заключал с ними договоры о купле-продаже или дарения принадлежащих им квартир, после чего до погашения долга граждане могли проживать в своих прежних квартирах — ежемесячно, под видом оплаты за найм, выплачивая скрытые проценты по кредиту. Если в указанный срок они не могли расплатиться, то теряли право владения своей жилплощадью.

В настоящее время установлен ряд эпизодов, в которых подозреваемый предоставил краткосрочные денежные займы, заключив с гражданами договоры купли-продажи или дарения принадлежащих им объектов недвижимости, а также договоры найма приобретенных у них жилых помещений с правом последующего их выкупа за сумму, полученную гражданами в займ. В результате данных действий злоумышленник получил от граждан денежные средства на общую сумму около 8 миллионов 660 тысяч рублей в качестве оплаты по договорам найма жилых помещений, то есть совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, также было установлено, что при официальном доходе не более двух миллионов рублей за два года, Зайвий имел в собственности около 140 квартир и два дорогостоящих автомобиля, что позволило следствию сделать вывод о том, что данное имущество приобретено на денежные средства, добытые преступным путем.

В ноябре 2015 года он был задержан.

Зайвий полностью признавший свою вину в начале слушаний, позже заявил о том, что не признаёт своей вины.

После оглашения обвинительного заключения суд начал вызывать свидетелей обвинения. При этом прокурор отметила, что в этом деле нет потерпевших, а только свидетели. Суд собирается заслушать 71 человека. Сами свидетели говорят, что на предварительном следствии показания давали около 500 человек.

Первый свидетель Наталья Кузнецова сообщила, что не хочет называть суду свой адрес, поскольку боится нападения на себя со стороны Зайвия или иных лиц по его приказу. Также Кузнецова сообщила, что в общей сложности взяла у Зайвия два займа в размере 600 тысяч рублей. "На один займ мы заключили договор залога, а когда я попросила второй займ, Зайвий предложил заключить договор дарения на имя Анны Пейко, которую я никогда не видела, а теперь знаю, что это его сводная сестра. Мне объяснили, что это как гарантия для обеспечения выплат. Я исправно платила платежи. А потом Зайвий и его сотрудники пропали. Я семь раз пыталась с ними связаться, пыталась передать деньги. А потом они сами со мной связались. И в итоге оказалось, что с пенями и штрафами я должна Зайвию 2,5 миллиона рублей и потеряла единственное жильё — комнату на Петроградской стороне", — сказала Кузнецова.

Другие свидетели практически повторяли одну и ту же историю, только суммы займов и долгов были разные, но в каждом случае теряли недвижимость или по закону, или по договору дарения. И в каждом случае говорилось о том, что Зайвий скрывался от кредиторов, чтобы те не могли передать ему платежи по возвращению займа.

Зайвий известен в городе своей кредитной деятельностью. Его называют "петербургским ростовщиком". Он является владельцем и генеральным директором микрофинансовой организации "Деньги? Здесь!", при этом займы он предоставляет как частное лицо под залог жилья, под договор дарения и одновременный договор найма, по которому заемщики платят аренду за собственное жилье. В федеральных судах разных районов Петербурга идут сотни третейских и десятки гражданских процессов, в которых Зайвий выступает то как истец, то как ответчик в спорах за залоговую недвижимость.