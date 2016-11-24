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"Газпромэнергострой" нарушает права "Газпрома" на фирменное наименование — ВС

Контекст
Теги: Авторское право, Газпром, Верховный суд РФ, Москва, Россия
11:41 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя — РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ оставил без изменения акты нижестоящих судов, которые по заявлению ПАО "Газпром" обязали подмосковное ООО "Газпромэнергострой" прекратить использование фирменного наименования "Газпром", говорится в определении суда.

ВС отказал в передаче кассационной жалобы компании "Газпромэнергострой" для рассмотрения в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.

Арбитражный суд Московской области 31 декабря 2015 года удовлетворил заявление "Газпрома" об обязании ответчика прекратить использование фирменного наименования заявителя в отношении услуг пяти классов Международной классификации товаров и услуг (включая строительство производство и продажу топлива, различных машин, приборов, оборудования). Также с ответчика было взыскано 10 тысяч рублей компенсации. Суд по интеллектуальным правам 28 июля оставил решение первой инстанции без изменения.

В решении говорится, что заявителю принадлежат исключительные права на словесный товарный знак (знак обслуживания) "Газпром" с приоритетом от 1 марта 2002 года и на общеизвестный товарный знак "Газпром" (с 31 декабря 1995 года). Указанные товарные знаки зарегистрированы в отношении широкого перечня товаров и услуг различных классов МКТУ. В исковом заявлении "Газпром" ссылается на использование ответчиком в своем фирменном наименовании обозначения "Газпромэнергострой", сходного до степени смешения с товарными знаками, исключительные права на использование которых принадлежат истцу.

Арбитражный суд Мособласти установил наличие звукового (фонетическое), графического (визуальное) и смыслового (семантическое) сходства в фирменном наименовании компании "Газпромэнергострой" с принадлежащими истцу товарными знаками. Суд отметил, что фирменные наименования сторон способны ввести в заблуждение потребителей относительно лица, оказывающего услуги.

Исключительные права на средства индивидуализации истца, содержащие словесное обозначение "Газпром", сходные до степени смешения с произвольной частью фирменного наименования ответчика, также включающего словесное обозначение "Газпром", возникли ранее даты государственной регистрации ответчика в качестве юридического лица, говорится в решении.

Судом отмечено, что различие организационно-правовой формы как части фирменного наименования истца и ответчика само по себе не свидетельствует об отсутствии нарушения права на фирменное наименование. По мнению арбитража, для индивидуализации юридического лица основное значение имеет его наименование. Именно при сходстве произвольной части фирменного наименования, как правило, возникает угроза смешения юридических лиц, и для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений, отметил суд первой инстанции.

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"Газпромэнергострой" нарушает права "Газпрома" на фирменное наименование — ВС

11:41 24/11/2016 Верховный суд (ВС) РФ оставил без изменения акты нижестоящих судов, которые по заявлению ПАО "Газпром" обязали подмосковное ООО "Газпромэнергострой" прекратить использование фирменного наименования "Газпром", говорится в определении суда.
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