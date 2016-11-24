ВС признал законным решение о ликвидации политической партии "Воля"

14:03 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Верховный суд (ВС) РФ признал законным решение о ликвидации общероссийской политической партии «Воля» в связи с осуществлением ею экстремистской деятельности, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

ВС отклонил апелляционную жалобу представителей ликивдированной организации на решение суда от 9 августа, которое, таким образом, вступило в законную силу.

В своем решении от 9 августа ВС постановил удовлетворить административный иск Министерства юстиции о ликвидации общероссийской политической партии «Воля» в связи с осуществлением ею экстремистской деятельности. Согласно судебному акту, партия «Воля» подлежит ликвидации, а имущество партии, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов будет обращено в собственность Российской Федерации. Кроме того, было указано, что решение подлежит немедленному исполнению в части, касающейся прекращения деятельности партии.

Ранее, 6 августа Центральный избирательный комитет отказал партии «Воля» в регистрации федерального списка кандидатов на выборах в Государственную Думу седьмого созыва в связи с недостаточным количеством достоверных подписей избирателей в поддержку партии.

В июле суд в Самаре заочно арестовал председателя партии «Воля» Светлану Ладу-Русь (Пеунову), подозреваемую в мошенничестве, она объявлена в международный розыск. В отношении Лады-Русь и ее соратницы по партии Марины Герасимовой возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

По имеющимся у следствия данным, в результате преступных действий Лада-Русь и неустановленные лица путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право распоряжения чужими нежилыми помещениями и распорядились ими по своему усмотрению.

Светлана Лада-Русь (Пеунова) — политический деятель и основатель партии «Воля», проживавшая в Самаре. В 2012 году она зарегистрировала политическую партию «Воля». Пыталась выдвинуть кандидатуру на выборах мэра Тольятти, Самары и Москвы и губернатора Самарской области, однако получала отказ от избирательных комиссий.

Также Пеунова баллотировалась в 2012 году в президенты РФ, но ЦИК отказал ей в регистрации, поскольку она не смогла собрать нужного количества подписей в свою поддержку.