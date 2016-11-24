ВС признал законным досрочное прекращение депутатского статуса Ильи Пономарева

16:43 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Верховный суд (ВС) РФ признал законным досрочное прекращение полномочий депутата Государственной Думы (ГД) РФ шестого созыва Ильи Пономарева, передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала суда.

Представитель административного истца адвокат Мария Баст заявила ходатайство о допросе в качестве свидетеля депутата Госдумы шестого созыва Дмитрия Гудкова, который был доверенным лицом Пономарева.

Указанная просьба была удовлетворена после того как суд заслушал объяснения сторон по делу.

Сам административный истец участие в заседании не принимал, поскольку ранее Басманным судом Москвы в его отношении была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее в 2015 году Следственный комитет России вынес постановление о привлечении Пономарева в качестве обвиняемого по делу о растрате средств фонда "Сколково".

"Мой доверитель является оппозиционным депутатом, неоднократно критиковал высшее руководство страны и выражал несогласие с процедурой включения республики Крым в состав Российской Федерации, в связи с чем подвергся мощному давлению со стороны представителей органов власти и в том числе со стороны своих коллег из Госдумы. Мой доверитель находился в заграничной поездке, и узнав о возбуждении дела в его отношении, решил, что правоохранительные органы были использованы в качестве инструмента политического давления", — пояснила на суде Баст, отмечая, что последующее решение о заочном аресте Пономарева являлось уважительной причиной для его отсутствия на заседаниях нижней палаты парламента.

Кроме того, адвокат связала принятие поправок в законодательство, позволяющих лишать депутатов Госдумы статуса за прогулы, с преследованием своего подзащитного.

Представитель административного ответчика — Госдумы — на заседании высказался в пользу законности решения о досрочном прекращении депутатского статуса Пономарева, заявив доводы о том, что оспариваемое постановление нижней палаты парламента было принято на основании норм законодательства и с соблюдением необходимых процедур.

"Уголовное преследование или избрание меры пресечения в виде заключения под стражу не указано в качестве уважительной причины для неявки на заседании Госдумы", — отметил представитель административного ответчика, сославшись на регламент, регулирующий работу нижней палаты парламента. Кроме того было отмечено, что со стороны Пономарева не поступало уведомления в надлежащей форме о невозможности явки на заседания и документов о передаче его голоса доверенному лицу.

Свидетель Гудков сообщил о том, что находился на пленарном заседании Госдумы, на котором принималось решение о прекращении статуса депутата Пономарева. "Интересно, что на данном заседании шла речь об ответственности за прогулы, но присутствовало всего лишь 123 депутата. Доверенностей для голосования от неявившихся депутатов мне никто не показал", — сообщил Гудков.

Также свидетель заявил о наличии о у него доверенности от депутата Пономарева, которая даже была размещена в соцсетях.

Гудков отрицал, что регламент нижней палаты парламента устанавливает четкие критерии уважительности причин отсутствия на заседаниях, несоответствие которым может послужить причиной для лишения депутата статуса. "Депутат подчиняется федеральным законам и за свои действия отчитывается только перед избирателем", — добавил свидетель.

Также со стороны административного истца и Гудкова прозвучали мнения о политической мотивированности принятого в отношении Пономарева решения о досрочном прекращении статуса депутата. В свою очередь, представитель Госдумы на заседании призвал воздержаться от придания делу политического окраса, и выразил убежденность, что суть дела сводится к административным отношениям и оно должно быть разрешено исходя из положений регламента.

На стадии оглашения материалов дела, адвокат Баст заявила ходатайство об отложении заседания с тем, чтобы получить так и не представленный суду оригинал доверенности на голосование, выданной Пономаревым депутату Гудкову. Однако судья ВС отказала в данной просьбе, указав, что ранее у представителя административного истца было достаточно времени для получения необходимых доказательств.

Коллегия ВС по административным делам отказала в удовлетворении иска об отмене постановления ГД РФ от 10 июня "О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Пономарева Ильи Владимировича".

Ранее на официальном сайте Госдумы был опубликован отчет о состоявшемся 10 июня пленарном заседании нижней палаты парламента. На заседании был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Пономарева.

"Установлено, что в заседаниях Государственной Думы в период весенней сессии Пономарев личного участия не принимал и не голосовал", — сообщил в своем докладе председатель Комиссии по депутатской этике Виктор Заварзин.

На основании решения Комиссии и фракции "Справедливая Россия" Заварзин предложил коллегам утвердить общее решение о прекращении полномочий депутата Ильи Пономарева. Сообщается, что 413 депутатов Госдумы проголосовали за прекращение полномочий Пономарева.