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Суд в Петербурге 15 декабря рассмотрит жалобу Гительсона на отказ в УДО

Сюжет: Арбитражные и уголовные суды банкира Гительсона
Контекст
Теги: УДО, Санкт-Петербургский городской суд, Александр Гительсон, Санкт-Петербург, Россия
15:47 25/11/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РАПСИ, Михаил Телехов. Санкт-Петербургский городской суд 15 декабря рассмотрит жалобу бывшего председателя советов директоров ОАО "Банк ВЕФК" и ОАО "Инкасбанк" Александра Гительсона на отказ Колпинского районного суда в условно-досрочном освобождении из-за неоднократных нарушений режима отбывания наказания, сообщила в пятницу РАПСИ пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.

Адвокат банкира Евгений Котов сообщил РАПСИ, что его подзащитный посещал молельную комнату, оборудованную в колонии, что требовало и определённой внешней атрибутики. "Руководство колонии считает, что это нарушение формы одежды и нарушение порядка. Но мы считаем, что религиозные пристрастия моего подзащитного не должны быть поводом для взысканий. Поэтому и обжаловали решение первой инстанции", — сказал адвокат.

Речь идет о нарушениях в СИЗО № 3 и в исправительной колонии № 5 в Металлострое.

"Материалы ещё не пришли. Судья и время заседания ещё не назначались", - сказала Лебедева.

Василеостровский районный суд весной 2015 года приговорил Гительсона к четырем годам заключения в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей по обвинению в хищении почти 1,9 миллиарда рублей у комитета финансов Ленинградской области. Летом суд добавил Гительсону срок за хищение 500 миллионов рублей у бывшего депутата Государственной думы РФ Аднана Музыкаева. Общий срок — 5 лет и два месяца. С учетом времени, проведенного в СИЗО, он истекает в мае 2017 года.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области 14 ноября удовлетворил заявление ОАО "Инкасбанк" о привлечении Гительсона к субсидиарной ответственности и взыскании с него 5,06 миллиарда рублей. Гительсон обжаловал это решение.

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Суд в Петербурге 15 декабря рассмотрит жалобу Гительсона на отказ в УДО

15:47 25/11/2016 Санкт-Петербургский городской суд 15 декабря рассмотрит жалобу бывшего председателя советов директоров ОАО "Банк ВЕФК" и ОАО "Инкасбанк" Александра Гительсона на отказ Колпинского районного суда в условно-досрочном освобождении из-за неоднократных нарушений режима отбывания наказания, сообщила в пятницу РАПСИ пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.
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