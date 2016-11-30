ВС отказал "Яблоку" в иске об отмене результатов выборов в Думу

17:49 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Верховный суд (ВС) РФ отказал Российской объединенной демократической партии "Яблоко" в иске к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ об отмене установленных результатов выборов в Государственную Думу седьмого созыва, передает во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Коллегия ВС по административным делам не нашла оснований для отмены постановления ЦИК РФ от 23 сентября 2016 года "Об установлении общих результатов выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва".

Как следует из поданного партией "Яблоко" искового заявления, результаты выборов подлежат отмене, поскольку, во-первых, имели место нарушения в ходе предвыборной кампании, а во-вторых, нарушения при организации голосования и подсчета голосов не позволили с достоверностью определить волеизъявление избирателей.

Представитель административного истца Алексей Сюзюмов приводил доводы о том, что в период агитации ряд избирательных объединений злоупотребляли свободой средств массовой информации в форме распространения клеветы и очернения партии "Яблоко". Также было упомянуто нарушение рядом лиц, занимающих государственные должности, запрета на участие в предвыборной деятельности.

Говоря о нарушениях в ходе голосования 18 сентября и подсчета голосов, юрист "Яблока" ссылался на многочисленные нарушения на избирательных участках, сведения о которых поступали из разных субъектов РФ. В числе упомянутых в административном иске регионов — Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Калужская область, республики Дагестан и Башкортостан.

Сюзюмов уделил значительное время описанию нарушений, которые с точки зрения истца, имели место 18 сентября на избирательных участках. Были упомянуты вбросы бюллетеней, "карусели", массовые голосования по открепительным удостоверениям, недопуск наблюдателей, а также многочисленные процедурные нарушения. Представитель истца упомянул случай на одном из столичных избирательных участков, когда было утеряно свыше 608 бюллетеней.

Сюзюмов заявил, что ранее со стороны "Яблока" в ЦИК были направлены жалобы на нарушения законодательства о выборах, а кроме того в производстве ряда районных судов Санкт-Петербурга находятся дела о нарушениях на участках, а в одном из судов Москвы рассматривается иск "Яблока" о защите чести и достоинства.

Представитель административного ответчика (ЦИК) Дмитрий Воронин выразил своё несогласие с заявленными исковыми требованиями. Юрист ведомства приводил ряд аргументов, согласно которым требование об отмене общих результатов выборов в Госдуму по федеральному избирательному округу не подлежат удовлетворению.

В первую очередь, Воронин заявил о том, что говоря о нарушениях на избирательных участках, представитель истца фактически предлагает Верховному суду принимать решения, отнесенные к компетенции мировых и районных судов.

"В связи с предполагаемыми нарушениями на избирательных участках иски направляются в мировые и районные суды с указанием участковых избиркомов в качестве ответчиков. Это явно следует из норм материального и процессуального законодательства, а также постановлений Пленумов ВС. Очевидно, что ВС в первой инстанции не рассматривает такие дела", — отмечал юрист ЦИК.

Представитель административного ответчика четко обозначил позицию, согласно которой со стороны партии "Яблоко" не представлено доказательств тех обстоятельств, на которые истец ссылается в своем заявлении.

"Кроме ничем не подкрепленных заявлений в иске нет ни одного мало-мальски стоящего с юридической точки зрения доказательства", — заявил Воронин, добавив, что нормы действующего законодательства о сроках подачи административных исков позволяют инициировать разбирательства в нижестоящих судах и оспаривать постановление ЦИК об установлении итогов выборов, имея на руках решения, способные подтвердить факты нарушений.

Аргументируя свою позицию по делу, представитель ответчика также ссылался на содержащееся в постановлении Конституционного суда положение о том, что "не любые, а лишь существенные нарушения избирательного законодательство могут повлечь за собой отмену результатов выборов".

Со стороны ЦИК также отмечалось, что 22 сентября было принято постановление по итогам рассмотрения совместной жалобы партии "Яблоко" и "Коммунистов России" на нарушения в ходе выборов. ЦИК отказал избирательным объединениям в удовлетворении требований о признании недействительными итогов выборов по федеральному округу, при этом указанное решение не было оспорено.

Представитель административного ответчика упоминал о процедурных нарушениях при проведении голосования и подсчете голосов на местах, которые, по мнению государственного органа, все же были в отдельных случаях. В качестве более серьезных нарушений приводился пример со вбросом бюллетеней в Ростовской области, приведший к возбуждению уголовного дела. При этом отмечалось, что в связи с данным инцидентом сам ЦИК оперативно принял меры по реагированию на ситуацию.

На заседании Воронин еще раз обозначил позицию по делу, согласно которой ЦИК подвел и оформил итоги выборов в Госдуму с соблюдением требованием законодательства и принял Постановление от 23 сентября в пределах своей компетенции, а из поданного иска не усматривается оснований для отмены оспариваемого акта.

В ходе оглашения материалов дела, суд отклонил ходатайство представителя истца об истребовании дополнительных доказательств в виде документов у избирательных комиссий в ряде субъектов РФ, а также об истребовании видеозаписей, которые фиксировали происходящее на избирательных участках в Санкт-Петербурге. Также Сюзюмову было отказано в удовлетворении письменной просьбы о привлечении в качестве заинтересованных лиц политических партий, принимавших участие в выборах, и отложении разбирательства для предоставления дополнительных документов

Заслушав доводы и мнения лиц, участвующих в деле, суд удалился в совещательную комнату, после чего огласил решение об отказе в удовлетворении административного иска.