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Суд рассмотрит кассацию россиянина на нарушение прав фирмы из США на бренды

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Теги: Товарный знак, Авторское право, Суд по интеллектуальным правам РФ, Москва, Россия
11:21 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя — РАПСИ. Суд по интеллектуальным правам рассмотрит 18 января 2017 года кассационную жалобу предпринимателя Алексея Зайцева на запрет ему по иску компании Saucony, Inc. (США) использовать товарные знаки в доменном имени saucony.ru и взыскании 300 тысяч рублей компенсации, говорится в материалах суда.

Предприниматель обжаловал в кассации решение Арбитражного суда Калининградской области от 16 мая и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 августа.

Истец является правообладателем словесных товарных знаков "Saucony", которые зарегистрированы надлежащим образом и внесены в Государственный реестр товарных знаков РФ в отношении услуг 35-го класса МКТУ (продвижение товаров для третьих лиц, в том числе, услуги магазинов; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе, услуги компьютеризированных онлайновых магазинов в области обуви и одежды).

Американская компания сообщила, что администратором доменного имени saucony.ru является Алексей Зайцев, регистрация доменного имени произведена 21 декабря 2003 года. На протяжении всего времени веб-сайт saucony.ru недоступен, говорится в иске. Полагая, что использование словесного обозначения "saucony" в доменном имени ответчика нарушает его исключительные права, как владельца товарных знаков, компания обратилась в суд с иском.

По мнению арбитража, в зарегистрированном на Зайцева доменном имени saucony.ru, прописанном строчными буквами латинского алфавита, использовано словесное обозначение "saucony", тождественное товарным знакам, принадлежащим истцу.

У Зайцева не было каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени saucony.ru, поскольку он не являлся и не является владельцем одноименного товарного знака и доменное имя не отражает его имени или фирменного наименования его компании, говорится в решении. Кроме того, ответчик не представил доказательств наличия других законных интересов в использовании спорного обозначения.

Суд заметил, что действия Зайцева по использованию в доменном имени saucony.ru товарных знаков истца подлежат квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции.

Ответчик ссылался в отзыве на иск на непредставление американской компанией доказательств использования доменного имени для продвижения товаров и услуг 25-го и 35-го классов МКТУ, в отношении которых осуществляется правовая охрана.

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Суд рассмотрит кассацию россиянина на нарушение прав фирмы из США на бренды

11:21 30/11/2016 Суд по интеллектуальным правам рассмотрит 18 января 2017 года кассационную жалобу предпринимателя Алексея Зайцева на запрет ему по иску компании Saucony, Inc. (США) использовать товарные знаки в доменном имени saucony.ru и взыскании 300 тысяч рублей компенсации, говорится в материалах суда.
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