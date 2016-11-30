Осужденная за мошенничество подозревается в попытке отравить судью ртутью

13:51 30/11/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РАПСИ, Михаил Телехов. Следствие подозревает осужденную за мошенничество Хафизу Ахматшину в том, что по её инициативе у кабинета председателя Петроградского районного суда Петербурга Ольги Саулькиной было разлито 300 граммов ртути, сообщили в среду РАПСИ в Следственном комитете (СК) РФ.

Неделю назад Петроградский районный суд приговорил Ахматшину к 7 годам лишения свободы за совершение мошенничества. Данное решение оспорено ее защитой, апелляционная жалоба пока не рассмотрена. По решению суда, Ахматшина заключена под стражу. Одновременно в рамках расследования дела о попытке отравить судью ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

"Сейчас решается вопрос о предъявлении ей нового обвинения", — рассказали в ведомстве.

Как следует из материалов дела, днем 14 октября посетителями Петроградского районного суда, расположенного в доме 9/6 по Съезжинской улице, на полу напротив кабинета председателя суда было обнаружено ртутьсодержащее вещество, входящего в число наиболее токсичных веществ, которые склонны к активному испарению и как следствие образованию ядовитых паров, вызывающих отравление организма. Вещество было изъято бригадой Городской комплексной аварийной экологической службы "Санкт-петербургское многопрофильное природоохранное государственное унитарное предприятие "Экострой".