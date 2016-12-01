Замглавы администрации Одинцово назвал провокацией передачу взятки

16:06 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Задержанный по подозрению в получении взятки заместитель руководителя администрации подмосковного городского поселения Одинцово Вячеслав Кудрявцев, заявил о своей невиновности и назвал передачу ему денежной суммы провокацией, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала Бабушкинского суда.

В настоящее время Кудрявцев доставлен в зал суда, где ожидает начала заседания по избранию меры пресечения в его отношении. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого.

По предварительным данным следственных органов, чиновник потребовал от представителя местной коммерческой организации передать ему денежные средства в размере 8,3 миллиона рублей за согласование переноса земельного участка и увеличение его площади. При получении части требуемой суммы денежных средств в размере 4,5 миллиона рублей он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.