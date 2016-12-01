Рейтинг@Mail.ru
 
01/12/2016 21:42
Премия Рунета-2013

Судебная информация

Новости

Версия для печати

ВС смягчил п­риговор 70-летнему ве­рбовщику террористов

Контекст
Теги: Терроризм, Верховный суд РФ, Москва, Россия
18:45 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Верховный суд (ВС) РФ смягчил приговор в отношении 70-летнего нижегородца Тагира Хасанова, снизив осужденному срок лишения свободы с 5 лет и 6 месяцев до 5 лет и 1 месяца в исправительной колонии общего режима за незаконное хранение боеприпасов и содействие террористической деятельности, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Как пояснили РАПСИ в суде, приговор Московского окружного военного суда от 27 июля был частично изменен, в результате чего Хасанову было смягчено наказание за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ "незаконный оборот, хранение и ношение оружия, его частей и боеприпасов". В остальном коллегия ВС по делам военнослужащих оставила без удовлетоврения апелляционные жалобы осужденного и его защиты.

Ранее СМИ сообщали о том, что в марте этого года 70-летний Хасанов, являющийся инвалидом 3 группы был задержан после обыска, проведенного в его квартире в Нижнем Новгороде. Правоохранительные органы обнаружили 5 патронов к огнестрельному оружию в жилище пенсионера. Кроме того, по версии следователей Федеральной службы безопасности, Хасанов сподвиг уехать в Сирию и присоединиться к запрещенной группировке "Исламское государство" (ИГ) выходца из Ингушетии Багдана Умарова, который снимал у пенсионера комнату.

Защита обвиняемого заявляла о фабрикации уголовного дела в отношении Хасанова и утверждала, что присоединившийся к ИГ Умаров уехал в Сирию к уже находившейся там своему брату. Кроме того, адвокат обращал внимание суда на то обстоятельство, что незадолго до обыска, в квартиру Хасанова приходили полицейские, проверявшие миграционный статус проживавших в квартире пенсионера рабочих, однако обвиняемый, действуя вопреки логике, не избавился от боеприпасов после первого визита правоохранительных органов

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

ВС смягчил п­риговор 70-летнему ве­рбовщику террористов

18:45 01/12/2016 Верховный суд (ВС) РФ­ смягчил при­говор в отношении 70-­летнего нижегородца Т­агира Хасанова, снизив осужд­енному срок лишения свободы с 5 лет и 6 месяцев до 5 лет и 1 месяца в исправительной колон­ии общего режима за н­езаконное хранение бо­еприпасов и содействи­е террористической де­ятельности, сообщили ­РАПСИ в пресс-службе ­суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

ВС обобщил практику по делам о нарушениях антикоррупционного законодательства

18:38 01/12/2016 Президиум Верховного суда (ВС) РФ утвердил Обзор практики применения судами в 2014–2016 годах законодательства РФ при рассмотрении споров, связанных с наложением дисциплинарных взысканий за несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции, сообщается на официальном сайте ВС.

Мособлдума приняла закон о запрете проводить шумный ремонт по воскресеньям

17:54 01/12/2016 Мособлдума приняла в третьем чтении изменения в закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области", в котором запретила проводить шумные ремонтные работы в воскресенье и в государственные праздники, говорится на сайте законодательного органа власти.

Адвокаты призывают следствие прислушаться к совету президента "не шуметь"

15:43 01/12/2016 Следственные и правоохранительные органы не должны создавать «информационный шум» вокруг резонансных дел, поскольку подрывают тем самым принцип презумпции невиновности и могут повлиять на решение суда, такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные РАПСИ.

Мультимедиа

Фотолента: Руководство нового ВС РФ
Фотолента: Оглашение приговора по делу о пытках в ОП "Дальний"
Суд в Москве арестовал бойца Емельяненко
Все мультимедиа

Аналитика

Как правильно пожаловаться в Конституционный суд РФ
Что делать после победы в Страсбурге
Как правильно пожаловаться в ЕСПЧ
Вся аналитика
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера