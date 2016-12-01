ВС смягчил п­риговор 70-летнему ве­рбовщику террористов

Мария Гусарова, РАПСИ

18:45 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Верховный суд (ВС) РФ смягчил приговор в отношении 70-летнего нижегородца Тагира Хасанова, снизив осужденному срок лишения свободы с 5 лет и 6 месяцев до 5 лет и 1 месяца в исправительной колонии общего режима за незаконное хранение боеприпасов и содействие террористической деятельности, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Как пояснили РАПСИ в суде, приговор Московского окружного военного суда от 27 июля был частично изменен, в результате чего Хасанову было смягчено наказание за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ "незаконный оборот, хранение и ношение оружия, его частей и боеприпасов". В остальном коллегия ВС по делам военнослужащих оставила без удовлетоврения апелляционные жалобы осужденного и его защиты.

Ранее СМИ сообщали о том, что в марте этого года 70-летний Хасанов, являющийся инвалидом 3 группы был задержан после обыска, проведенного в его квартире в Нижнем Новгороде. Правоохранительные органы обнаружили 5 патронов к огнестрельному оружию в жилище пенсионера. Кроме того, по версии следователей Федеральной службы безопасности, Хасанов сподвиг уехать в Сирию и присоединиться к запрещенной группировке "Исламское государство" (ИГ) выходца из Ингушетии Багдана Умарова, который снимал у пенсионера комнату.

Защита обвиняемого заявляла о фабрикации уголовного дела в отношении Хасанова и утверждала, что присоединившийся к ИГ Умаров уехал в Сирию к уже находившейся там своему брату. Кроме того, адвокат обращал внимание суда на то обстоятельство, что незадолго до обыска, в квартиру Хасанова приходили полицейские, проверявшие миграционный статус проживавших в квартире пенсионера рабочих, однако обвиняемый, действуя вопреки логике, не избавился от боеприпасов после первого визита правоохранительных органов