ФАС подала жалобу в ВС по спору с ритейлерами о высокой цене на гречку

15:18 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек — РАПСИ. ФАС подала заявление в Верховный суд (ВС) РФ о пересмотре актов судов, которые признали незаконными решение и предписание антимонопольного ведомства в отношении пяти крупных ритейлеров о сговоре при назначении высокой цены на гречневую крупу в Татарстане, говорится в материалах суда.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд 14 июня отменил решение Арбитражного суда республики Татарстан от 12 января. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска ЗАО «Тандер», ООО «Ашан», ЗАО «ТД «Перекресток», ООО «Агроторг» и ООО «Зельгрос» об отмене решения и пяти предписаний УФАС по Татарстану от 18 июня 2015 года о нарушении пункта 1 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции» и о назначении штрафов.

По мнению апелляции, вывод суда первой инстанции о том, что действия «Агроторга» и «Тандера» были направлены на создание видимого дефицита гречневой крупы путем сокращения и прекращения ее реализации, с целью в дальнейшем увеличения потребительского спроса, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Суд первой инстанции ошибочно, по мнению апелляции, посчитал, что истцы (торговые сети) могли и должны были зафиксировать наценку в абсолютном выражении на каком-то определенном уровне для сдерживания роста розничных цен. «Законодательство не накладывает на торговые организации таких обязанностей, а, кроме того, коммерческая практика не предполагает управления наценкой в абсолютном выражении. Вывод суда первой инстанции об увеличении розничных цен в отношении партий, закупленных по старым закупочным ценам, является безосновательным», - говорится в постановлении апелляции.

Арбитражный суд Поволжского округа 4 октября отклонил кассационную жалобу ФАС, подтвердив законность постановления апелляции.

Республиканский арбитраж 12 января указал, что торговые сети, воспользовавшись сложившейся ситуацией на рынке реализации гречневой крупы, резко повысили розничные наценки на крупу в абсолютном выражении, преследуя при этом цель получение значительной прибыли.

По информации антимонопольного управления, дело было возбуждено после того, как в ноябре-декабре 2014 года цена на гречку в республиканских торговых сетях выросла до 60 рублей за 1 кг. Повышение стоимости также отметили исполнительные органы власти, ответственные за мониторинг цен социально-значимых товаров, сообщило УФАС. По данным ведомства, стоимость гречневой крупы в некоторых торговых точках увеличилась до 60%.

Комиссия Татарстанского УФАС России признала «Перекресток», «Тандер», «Агроторг», «Зельгрос» и «Ашан» нарушившими закон «О защите конкуренции». По мнению антимонопольщиков, это выразилось в заключении и участии в соглашении, которое приводит (может привести) к установлению, поддержанию розничных цен (наценок) на гречневую крупу. Было принято решение о выдаче предписания о прекращении нарушения торговыми сетями антимонопольного законодательства.

Комиссия не выявила фактов, свидетельствующих о наличии в действиях ООО «Метро Кэш энд Керри» нарушения антимонопольного законодательства.

На основании представленной торговыми сетями информации управление установило значительный рост розничных цен на гречневую крупу с ноября 2014 года по январь 2015 года. УФАС пришло к выводу, что повышение розничных цен обусловлено, в том числе увеличением торговыми сетями розничных наценок в абсолютном выражении.

Антимонопольное управление считает, что в сложившейся ситуации торговые сети не предприняли меры по регулированию (снижению) торговых наценок на гречневую крупу.