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Завершено расследование дела экс-директора ФК "Алания" о превышении полномочий

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Теги: Российский футбол, Следственный комитет РФ, Россия
12:32 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек - РАПСИ, Людмила Кленько. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора "Профессионального футбольного клуба "Алания", обвиняемого в превышении должностных полномочий и неисполнении обязанностей налогового агента в крупном размере, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего  55-летнего директора автономного учреждения "Профессиональный футбольный клуб "Алания" (АУ "ПФК "Алания"). Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и частью 1 статьи 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, в крупном размере)...Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. 

По данным следствия, 1 августа 2011 года обвиняемый, будучи директором ПФК "Алания", превышая свои должностные полномочия, заключил договор на оказание услуг с представителем организации "Boutique Football LLP", зарегистрированной в Великобритании и дополнительное соглашение, согласно которым указанная организация обязалась за вознаграждение осуществлять поиск футболистов, сопровождать трансфер футболистов, а также проводить комплекс мероприятий по содействию в подписании трудовых договоров спортсменов с "Аланией".. В дальнейшем обвиняемый заключил еще одно  соглашение с вышеупомянутой организацией, в соответствии с которым ПФК "Алания" обязался выплатить "Boutique Football LLP" один миллион евро за оказанные услуги по переходу в ФК "Алания" нового футболиста. В результате противоправных действий бывшего директора футбольному клубу был причинен имущественный вред на сумму 34 миллиона рублей.

"Кроме того, с 1 августа 2013 по 1 января 2014 года обвиняемый, являясь налоговым агентом, имея право принимать решения о распоряжении финансами ГАУ ПФК "Алания", в личных интересах не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет Российской Федерации суммы исчисленного и удержанного на доходы физических лиц в размере 42 миллиона рублей", - отмечают в ведомстве.

 

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Завершено расследование дела экс-директора ФК "Алания" о превышении полномочий

12:32 05/12/2016 Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора "Профессионального футбольного клуба "Алания", обвиняемого в превышении должностных полномочий и неисполнении обязанностей налогового агента в крупном размере, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.
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