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Иск Российской партии пенсионеров о регистрации брендов отложен на январь

Контекст
Теги: Товарный знак, Авторское право, Суд по интеллектуальным правам РФ, Москва, Россия
17:31 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек — РАПСИ. Суд по интеллектуальным правам отложил на 12 января рассмотрение заявления политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» к НО фонд политической партии «Российская партия пенсионеров» «Народное достояние» о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования, сообщили РАПСИ в суде.

Заявитель просит досрочно прекратить охрану двух брендов, зарегистрированных на ответчика. Для участия в этих спорах в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Роспатент.

На основе общественно-политической организации «Партия пенсионеров» 1 декабря 2001 года была создана политическая партия «Российская партия пенсионеров». С 2004 по 2006 год партия участвовала во всех выборах в региональные законодательные собрания. В законодательные органы субъектов РФ были избраны 72 депутата от партии и объединены в 12 фракций партии.

На центральном совете организации 29 февраля 2011 года было принято решение преобразовать общественную организацию «Российские пенсионеры за справедливость» в политическую партию.

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Иск Российской партии пенсионеров о регистрации брендов отложен на январь

17:31 05/12/2016 Суд по интеллектуальным правам отложил на 12 января рассмотрение заявления политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» к НО фонд политической партии «Российская партия пенсионеров» «Народное достояние» о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования, сообщили РАПСИ в суде.
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