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В Москве начал работу IX Всероссийский съе­зд судей

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Теги: Судебная власть, Москва, Россия
10:10 06/12/2016

МОСКВА, 6 дек - РАПСИ. Председатель Совета судей Российской Федерации, председатель Калужского областного суда Дмитрий Краснов объявил IX Всероссийский съезд судей открытым, передает во вторник корреспондент РАПСИ из Дома Союзов.

Съезд будет проходить три дня, с 6 по 8 декабря. Как ожидается, участие в нем примут более семисот делегатов от высших судов, судов общей юрисдикции, арбитражных судов, военных судов, мировых судей, а также от Конституционного суда.

Всероссийский съезд судей является высшим органом судейского сообщества, который занимается вопросами, связанными с его деятельностью, а также правомочен принимать акты, регулирующие деятельность судейского сообщества. В качестве делегатов на съезд избираются мировые судьи, судьи районных судов и судов субъектов РФ, представители, военных и арбитражных судов, а также вышестоящих судебных инстанций, включая Верховный и Конституционный суды. Всероссийские Съезды судей - за исключением внеочередных - созываются один раз в четыре года Советом судей РФ. Проходящее в этом году мероприятие является девятым по счету, первый Всероссийский съезд судей состоялся в РСФСР в октябре 1991 года.

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В Москве начал работу IX Всероссийский съе­зд судей

10:10 06/12/2016 Председатель Совета­ судей Российской Фед­ерации, председатель ­Калужского областного­ суда Дмитрий Краснов­ объявил IX Всероссий­ский съезд судей откр­ытым, передает во вто­рник корреспондент РА­ПСИ из Дома Союзов.­
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