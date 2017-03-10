Децл отсудил у Басты 50 тыс рублей

13:31 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил иск рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, также известного как Децл, к Василию Вакуленко, выступающему под псевдонимом Баста, в части взыскания с последнего компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей, сообщает Вакуленко в соцсети Instagram.

Вакуленко уточняет, что суд отказал Толмацкому в остальной части заявленных требований.

Как сообщали СМИ, Толмацкий в своем Twitter пожаловался на громкую музыку в клубе Басты, на что тот, посредством той же социальной сети, грубо ответил Децлу. Это и стало поводом для подачи Толмацким иска о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда.