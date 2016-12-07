PNK Group оспорит в ВС отказ в иске к "Хёрманн Руссия" на 31 млн руб

18:39 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек - РАПСИ. Структура PNK Group, которая является крупнейшим российским девелопером индустриальной и складской недвижимости, оспорит в Верховном суде (ВС) РФ отказ во взыскании с ООО «Хёрманн Руссия» более 31 миллиона рублей за дополнительные работы в связи с некачественной продукцией, поставленной «Хёрманн Руссия».

Об этом РАПСИ рассказали в ООО «Проект-Девелопмент», входящей в PNK Group.

В 2014 году была осуществлена крупная поставка элементов конструкций зданий от компании «Хёрманн Руссия» крупнейшему российскому потребителю такой продукции - девелоперу PNK Group.

По информации директора ООО «Проект-Девелопмент» Елены Кокаревой, «у PNK Group уже был несколько лет назад отрицательный опыт работы с этой компанией, однако «Хёрманн Руссия» удалось убедить нас в возобновлении сотрудничества». В тоже время, по ее словам, поставленная в 2014 году продукция была некачественная, некомплектная, грубо не соответствовала контрактным обязательствам и вводила в заблуждение потребителя. Судебная техническая экспертиза подтвердила факт низкого качества поставленных изделий».

Кокарева отметила, что для исправления поставленной некачественной продукции компании «Херманн Руссия» был выполнен значительный объем дополнительных работ. Основываясь на сумме дополнительных затрат, ООО «Проект-Девелопмент» заявило требование в размере 31,3 миллиона и обратилось с иском в суд. Кроме того, компания «Херманн Руссия» была внесена в корпоративный список недобросовестных поставщиков.

В свою очередь «Хёрманн Руссия» заявила в суде требование о взыскании с «Проект-Девелопмент» 3,8 миллиона рублей задолженности по оплате окончательного расчета.

В ходе рассмотрения дела была назначена судебная техническая экспертиза. Она, в частности, установила, что размеры изготовленных и поставленных «Хёрманн Руссия» перегрузочных мостов имеют несоответствия (отклонения) от размеров, предусмотренных условиями договора и дополнительных соглашений к нему. Также было подтверждено выполнение компанией «Проект-Девелопмент» работ по трем дополнительным соглашениям между сторонами.

Кроме того, со слов директора компании «Проект-Девелопмент», «согласно заключенному договору поставляемое оборудование должно соответствовать климатическому региону заказчика, а именно России». Однако, «как указано в заключении Арбитражного суда Москвы со ссылкой на прейскурант цен Херманн, стандартное исполнение изделий рассчитано на температуру в диапазоне от -10 до +40, т.е. не может использоваться в Московском регионе». Из этого, по мнению Кокаревой, напрашивается вывод, что, либо в компании Херманн работают непрофессионалы, либо поставляется заведомо непригодное для эксплуатации оборудование с целью получить дополнительную выгоду от продажи дополнительных опций, которые клиент вынужден приобретать вне зависимости от цены.

Арбитражный суд Москвы 25 апреля удовлетворил требование «Хёрманн Руссия», апелляционная инстанция 25 августа и Арбитражный суд Московского округа 7 декабря оставили решение первой инстанции без изменения.

Директор «Проект-Девелопмент» еще раз напомнила, что структуры группы компаний PNK Group всегда следуют международным стандартам качества в строительстве, защищая своих потребителей от некачественной продукции. «Мы не можем позволить себе использовать в возводимых нами объектах некачественную продукцию, даже если это продукция от известного европейского производителя», - отметила она, комментируя информацию о подаче кассационной жалобы.