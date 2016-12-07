Дело экс-сотрудников колонии, обвиняемых в избиении подростков, направили в суд

19:55 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек - РАПСИ, Диана Гуцул. Прокуратура в Краснодарском крае утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об избиении подростков сотрудниками Белореченской воспитательной колонии, сообщил в среду РАПСИ адвокат Андрей Сабинин.

В настоящее время уголовное дело направлено в Белореченский районный суд для рассмотрения по существу.

"Среди обвиняемых — временно исполнявший обязанности начальника исправительного учреждения — Владислав Иванов. Следствие считает его организатором преступления, отдавшим ряд незаконных указаний, в том числе о ночном допуске охранников в колонию и об отключении видеокамер в колонии. В числе фигурантов также Андрей Криволапов, Арсен Шамхалов, Павел Грицина, Муса Аллаев, Сергей Андриященко, Роман Берсенев, Сергей Лабинский, Валерий Заднепровский и Валерий Савченко", - рассказал адвокат Сабинин, представляющий интересы потерпевших.

В зависимости от роли каждого подсудимые обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 16-летнего Виталия Попа, превышении должностных полномочий с применением насилия и злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, 24 ноября прошлого года в 23:50 дежурный Сергей Андриященко, в нарушение ведомственного приказа, по указанию врио начальника Белореченской воспитательной колонии (БВК) пропустил на режимную территорию сотрудников охраны и оперуполномоченных. "Первых - для применения в отношении вновь прибывших несовершеннолетних физического и психологического насилия и подавления их морально-волевых качеств, вторых — для "индивидуальных бесед" с осужденными. Согласно материалам дела, работники отдела охраны и примкнувший к ним сотрудник отдела по воспитательной работе Валерий Заднепровский в целях конспирации и устрашения осужденных надели на головы балаклавы. Через час в учреждение прибыли 16-летний Виталий Поп и еще шесть подростков. Сотрудники учреждения провели ребят в помещение дисциплинарного изолятора, где избили их руками и ногами", - рассказал Сабинин.

Как установило следствие, избиения сопровождались унижениями и издевательствами.

По итогам служебной проверки 17 сотрудников Белореченской воспитательной колонии были уволены.