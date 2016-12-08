Полицейский, застреливший петербуржца в своем кабинете, осужден на 1 год и 9 мес

15:16 08/12/2016

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РАПСИ, Михаил Телехов. Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил старшего оперуполномоченного уголовного розыска 26 отдела полиции УМВД РФ по Красногвардейскому району Андрея Артемьева, застрелившего петербуржца в своем кабинете, к 1 году и 9 месяцам колонии общего режима, сообщил РАПСИ адвокат Виталий Черкасов, представляющий интересы матери убитого.

"Суд переквалифицировал действия полицейского с убийства, на котором настаивало обвинение, на причинение смерти по неосторожности. Прокурор просил 12 лет, суд дал меньше двух", - сказал Черкасов.

Также, по словам адвоката, суд полностью оправдал полицейского по обвинению в превышении должностных полномочий с применением оружия, признав за ним право на реабилитацию.

"На суде подсудимый дал показания и частично признал вину в том, что, достав пистолет из кобуры, непроизвольно передернул затвор, после чего произошел выстрел. По словам полицейского, убивать Демидова он не хотел, и это произошло случайно. При том, что эксперты сделали вывод, что пистолет не мог выстрелить самопроизвольно", - рассказывал ранее адвокат.

Как следует из материалов дела, 11 ноября прошлого года, на следующий день после празднования Дня полиции, Артемьев находился в состоянии алкогольного опьянения в своем рабочем кабинете в отделе полиции на Ириновском проспекте. Далее, по версии следствия, к нему был доставлен ранее судимый Демидов. Допрос, как отмечено в протоколах осмотра места происшествия, закончился тем, что из табельного пистолета Артемьева был произведен выстрел, пуля попала в голову Демидова. Тот скончался на месте происшествия. Следствие считает, что оперуполномоченный стрелял на почве личных неприязненных отношений к Демидову. Артемьев уверял, что выстрел был случайностью.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, по данному факту была проведена служебная проверка, по результатам которой виновный сотрудник был уволен из органов внутренних дел в ноябре 2015 года. А его непосредственные руководители были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.



