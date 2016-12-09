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СИП подтвердил выводы УФАС о нарушении "М.видео" закона о защите конкуренции

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Теги: Авторское право, М.видео, Белый ветер Цифровой, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Суд по интеллектуальным правам РФ, Москва, Россия
12:34 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек — РАПСИ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) подтвердил выводы УФАС Ростовской области о нарушении "М.видео" закона о защите конкуренции из-за использования логотипов торговой сети "Белый ветер Цифровой" в рекламной акции, говорится в материалах дела.

Тем самым СИП отклонил кассацию ООО "М.видео Менеджмент" на выводы нижестоящих инстанций, которые подтвердили законность решения УФАС. Согласно материалам дела, антимонопольный орган установил, что при проведении рекламной акции "Меняем Ветер" на "Бонус" сеть "М.видео" не только использовала логотипы другой торговой сети, но и размещала недостоверную информацию в "Яндексе" о банкротстве "Белого ветра Цифровой".

Таким образом, полагает УФАС, крупное торговое предприятие переманивала потребителей из одной сети в другую, что является недобросовестным способом конкуренции. Кроме того, клиенты компании могли заменить карту магазина "Белый ветер Цифровой" на аналогичную карту "М.видео" с бонусом на ней в размере 1 тысячи рублей.

ООО "М.видео Менеджмент"не согласилось с выводами УФАС и попыталось оспорить их в суде, решением арбитражного суда Ростовской области от 26 мая 2016, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 июля 2016, в удовлетворении заявления отказано. СИП подтвердил законность актов нижестоящих инстанций.

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СИП подтвердил выводы УФАС о нарушении "М.видео" закона о защите конкуренции

12:34 09/12/2016 Суд по интеллектуальным правам (СИП) подтвердил выводы УФАС Ростовской области о нарушении "М.видео" закона о защите конкуренции из-за использования логотипов торговой сети "Белый ветер Цифровой" в рекламной акции, говорится в материалах дела.
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