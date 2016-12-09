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Начальник медслужбы осужден за смерть солдата-срочника

Теги: Забайкальский край, Россия
15:00 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек - РАПСИ, Диана Гуцул. Читинский гарнизонный военный суд приговорил начальника медслужбы войсковой части номер 55345 Игоря Павлова к лишению права занимать руководящие должности в армейских структурах в течение четырех лет за смерть солдата-срочника, сообщил РАПСИ юрист Роман Сукачев.

"Отец погибшего рядового считает приговор подполковнику чрезмерно мягким и намерен обжаловать его в вышестоящей инстанции", - сказал Сукачев.

По данным следствия, вечером 6 июня этого года рядовой Павел Беспрозванных в связи с неприятной психотравмирующей ситуацией самостоятельно прыгнул со второго яруса кровати головой вниз. Согласно материалам уголовного дела, подполковник медицинской службы  Павлов, которому было поручено доставить рядового в госпиталь, "знал реальное состояние больного после получения им травмы, причину и способ ее получения", однако  скрыл произошедшее и не доложил об истинной причине получения травмы медицинским работникам военного госпиталя, "желая избежать огласки и возможных негативных последствий для командования войсковой части № 55345, сохранив тем самым с командованием части хорошие отношения".

"Беспрозванных, нуждавшийся в неотложной психиатрической помощи, на третий день после госпитализации в военный госпиталь, был найден без признаков жизни под окнами травматологического отделения военного госпиталя. В ходе заседания судья удовлетворил ходатайство гособвинителя о переквалификации деяния Павлова с части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) на часть 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В ходе прений прокурор просил назначить  Павлову наказание в виде реального лишения свободы. Сам подсудимый свою вину так и не признал", - рассказал Сукачев.

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Начальник медслужбы осужден за смерть солдата-срочника

15:00 09/12/2016 Читинский гарнизонный военный суд приговорил начальника медслужбы войсковой части номер 55345 Игоря Павлова к лишению права занимать руководящие должности в армейских структурах в течение четырех лет за смерть солдата-срочника, сообщил РАПСИ юрист Роман Сукачев.
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