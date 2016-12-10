Суд продлил на 72 часа срок задержания начальника полиции Московского вокзала

Фото: Sergey Nemanov

19:10 09/12/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РАПСИ, Михаил Телехов. Московский районный суд Петербурга продлил на 72 часа срок задержания начальника полиции петербургского Линейного УВД на транспорте Романа Фролова, подозреваемого в получении взятки в 250 тысяч рублей, сообщили в пятницу РАПСИ в Санкт-Петербургском городском суде.

"Рассмотрение по существу ходатайства об избрании меры пресечения Фролову было отложено и срок его задержания продлен в связи с необходимостью сбора данных о личности. Судебное заседание состоится 12 декабря", - сообщил наш собеседник.

Как следует из материалов уголовного дела, подполковник Фролов руководил ЛУВДТ на Московском вокзале. По данным ГСУ, 8 декабря у дома 131 по Московскому проспекту Фролов получил от работника ОАО "РЖД" взятку в сумме 250 тысяч рублей за общее покровительство, после чего был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области.

"Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения", — сказали в ГСУ.

В Управлении на транспорте МВД России по СЗФО проводится служебная проверка в отношении руководителей и сотрудников ЛУВДТ Московского вокзала.