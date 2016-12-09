Суд арестовал подельников сотрудника УСБ МВД, задержанного за вымогательство

flickr.com/ Rubén Díaz

21:52 09/12/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РАПСИ, Михаил Телехов. Смольнинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении петербуржцев Константина Марченкова и Сергея Зиновенко, подозреваемых в посредничестве при передаче взятки в 100 миллионов рублей начальнику 17 отдела ("Запад") Регионального управления собственной безопасности ГУСБ МВД России Юрию Тимченко, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Об аресте фигурантов этого уголовного дела ходатайствовала следователь по особо важным делам Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Петербургу.

Марченков и Зиновенко были задержаны 9 декабря. Следователь сообщила суду, что деяния обоих подозреваемых направлено против государственной власти в сфере экономики. "Они осознают тяжесть содеянного, поэтому могут скрыться от следствия и суда, угрожать свидетелям, зная этих людей пофамильно, продолжать заниматься преступной деятельностью, уничтожить доказательства своей вины", - сообщила следователь.

Адвокаты подсудимых ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Защитник Марченко сообщил, что у его подзащитного беременная жена. "Он признает свою вину, сотрудничал со следствием, помог в задержании основного фигуранта уголовного дела", - сказал адвокат.

Адвокаты Зиновенко также сообщили, что их подзащитный работает начальником юридической службы "Деловых линий", от следствия и суда скрываться не намерен.

В случае с Марченковым, следователь сообщила, что помощь следствию не является основанием для избрания меры пресечения в виде домашнего ареста и в виде залога. "Помощь на предварительном следствии зачтется во время судебного следствия", - сказала представитель ГСУ.

Суд поддержал ходатайства следствия и арестовал Марченкова и Зиновенко до 7 февраля.

На выходе из зала суда Марченков сказал корреспонденту РАПСИ, что своей вины не признаёт. Зиновенко не стал комментировать свой арест - он отказался от дачи показаний по этому уголовному делу, сославшись на 51 статью Конституции РФ.

По данным следствия, Тимченко, зная о наличии в производстве следственных органов дела, возбужденного по факту неуплаты налогов ООО "Деловые линии" в сумме более миллиарда рублей, а также о наложении ареста на денежные средства общества в сумме не менее 1,5 миллиарда, с ноября по декабрь неоднократно требовал от представителя общества передать ему через посредников — Марченкова и Зиновенко — взятку в сумме не менее 100 миллионов рублей.

"Взятка предназначалась за способствование снятию ареста с расчетных счетов и прекращению уголовного дела. Согласно требованиям Тимченко часть взятки в сумме 50 миллионов рублей должна была быть передана не позднее 8 декабря 2016 года, а вторые 50 миллионов рублей — после снятия ареста с расчетных счетов ООО "Деловые линии".

По данным следствия, вечером 8 декабря в помещении одного из подземных паркингов в Петербурге Марченков и Зиновенко получили от представителя ООО "Деловые линии" муляж денежных средств на сумму 50 миллионов рублей для дальнейшей передачи их Тимченко. После этого они были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области. Также был задержан и Тимченко в кабинете которого, были обнаружены денежные средства в сумме 350 тысяч рублей.