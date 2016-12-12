КС огласит решение о компенсациях за продажу пиратских "Фиксиков" и CD Стаса Михайлова

11:57 12/12/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РАПСИ, Михаил Телехов. Конституционный Суд (КС) РФ 13 огласит решение по делу о проверке конституционности положений Гражданского кодекса РФ, обязывающих частных предпринимателей выплачивать огромные компенсации за продажу контрафактной продукции, в частности 859 тысяч рублей за один проданный CD Стаса Михайлова, сообщили в понедельник РАПСИ в пресс-службе КС.

С запросом о проверке на соответствие Конституции РФ статей 1301, 1311 и пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса (ГК) РФ, позволяющих правообладателю вместо возмещения убытков требовать от нарушителя компенсации в размере от 10 тысяч рублей до пяти миллионов рублей независимо от суммы ущерба, в КС обратился Арбитражный суд Алтайского края.

Как следует из материалов дела, в производстве арбитражного суда находятся два иска, по которым правообладатели требуют взыскать с предпринимателей значительные суммы компенсаций за нарушение авторских и смежных прав и незаконное использование товарного знака.

В одном случае ЗАО «Аэроплан» хочет взыскать с девяти барнаульских предпринимателей суммы от 50 до 60 тысяч рублей за нарушение исключительного права на товарные знаки, воспроизводящие персонажей мультсериала "Фиксики". Истец посчитал, что предпририматели, каждый из которых продал набор "Фиксиков" за 200 рублей, нарушили исключительные права на пять или шесть товарных знаков. Отсюда такие суммы.

Во втором случае ООО "Квадро-Паблишинг" требует с индивидуального предпринимателя Юлии Любивой за продажу контрафактного диска с песнями Стаса Михайлова 859 тысяч рублей. При этом изначально истец требовал с Любивой 1,79 миллиона рублей, посчитав, что на проданном ей за 75 рублей диске было 90 музыкальных mp3 файла с песнями Стаса Михайлова, и что таким образом она нарушила 90 исключительных авторских прав на музыкальные произведения, и 89 смежных авторских прав на фонограммы музыкальных произведений. Позже истец снизил сумму.

В заявлениях арбитражного суда отмечено, что все ответчики указывают на своё тяжёлое материальное положение, а также находящихся на иждивении несовершеннолетних или престарелых членов семьи. А Любивая занимается лечением единственного 3-летнего ребенка-инвалида с детским церебральным параличем. Большинство из них прекратили статус предпринимателей.

Как отмечает в своем запросе судья Арбитражного суда Алтайского края Максим Кулик, денежная компенсация за нарушение авторских прав определена фиксированной суммой не менее 10 тысяч рублей за каждый товарный знак. "ГК РФ не предусматривает реальной возможности для суда уменьшить размер ответственности с учетом фактических последствий нарушения с учётом требований разумности и справедливости. Всего же по России в суды поданы 17 тысяч исков о взыскании компенсации за нарушение авторских прав", - объясняет Кулик.

Также заявитель указывает, что законодатель не учел того, что, как в случае с Любивой, могут быть нарушены права на большое количество интеллектуальных продуктов. По мнению заявителя, взыскание с участников гражданского оборота значительных компенсаций без учета фактических обстоятельств правонарушения и имущественных потерь истца не отвечает принципам разумности и справедливости, ограничивает конкуренцию и свободу экономической деятельности и влечет крайне неблагоприятные последствия для функционирования малого бизнеса.