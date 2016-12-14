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Суд оставил под стражей бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна

Контекст
Теги: Хищения, Санкт-Петербургский городской суд, Марат Оганесян, Санкт-Петербург, Россия
14:56 14/12/2016

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РАПСИ, Михаил Телехов. Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение об аресте бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна, обвиняемого в мошенническом хищении более 50 миллионов рублей, выделенных из бюджета города на строительство футбольного стадиона на Крестовском острове, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, отклонена жалоба адвокатов Германа Лукьянова и Михаила Гурева на решение Смольнинского районного суда, который удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Оганесяна меры пресечения в виде заключения под стражу.

Защита представила суду справку из ГУ ФСИН России по Петербургу и Ленинградской области о состоянии здоровья Оганесяна, а также договор аренды жилого помещения, где Оганесян мог бы отбывать домашний арест. Адвокаты подчеркнули, что при имеющемся у их подзащитного заболевания он не может находиться под стражей. "Срок содержания под стражей должен соответствовать сроку предварительного следствия, а Смольнинский районный суд принял решение об аресте, когда срок следствия заканчивался 9 декабря", — подчеркнул адвокат Гурев. В итоге, защитники попросили суд изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Прокурор сообщил, что 18 ноября срок предварительного следствия был продлен до 9 февраля 2017 года. На что Гурев возразил, что с этим постановлением ни адвокаты, ни сам Оганесян ознакомлены не были, что в суде первой инстанции этого документа представлено не было, и заявили, что это постановление является недопустимым доказательством.

В ходе расследования уголовного дела следователями совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России, а также оперативниками Управления экономической безопасности ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области был установлен факт хищения в 2014 году денежных средств в сумме более 50 миллионов рублей при заключении генеральным подрядчиком ЗАО "ИК "Трансстрой" с акционерным обществом "Театрально-декоративные мастерские" (ТДМ) договора по поставке видеотабло футбольного стадиона.

"Причастность Оганесяна к этому преступлению была установлена при выяснении следователями схем хищения средств со строительства "Зенит-Арены", — сообщали в ГСУ. Следователями совместно с сотрудниками УФСБ Оганесян был задержан 16 ноября, после чего его этапировали в Петербург. По местам проживания Оганесяна в Москве и Московской области были проведены обыски.

Оганесян курировал строительство стадиона. По данным следствия, он обеспечил незаконное привлечение ТДМ в качестве субподрядчика. И организовал перечисление предприятию из городского бюджета аванса в сумме более 50 миллионов 480 тысяч рублей, которые в последующем были похищены через фирмы-однодневки.

Следствие считает, что Оганесян заведомо знал об отсутствии у акционерного общества намерения расходовать полученные денежные средства на поставку видеотабло для стадиона. Кроме того, по данным ГСУ, ранее следствием уже была установлена причастность к совершению указанного преступления Александра Янчика — бывшего первого заместителя председателя комитета по строительству администрации Петербурга, который подписал документы на перечисление вышеуказанных авансовых платежей, а также Григория Попова, осуществляющего реальное руководство ТДМ. Установлены и соучастники — Елена Ковалева и Артем Куспиц, которые являются сотрудниками акционерного общества.

По данным ГСК, Янчик, Попов и Ковалева активно сотрудничают со следствием. Куспиц заключен под стражу, вину в совершении преступления он не признает.

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Суд оставил под стражей бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна

14:56 14/12/2016 Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение об аресте бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна, обвиняемого в мошенническом хищении более 50 миллионов рублей, выделенных из бюджета города на строительство футбольного стадиона на Крестовском острове, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
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