Челябинский облсуд ликвидировал экологическое движение "За природу"

15:27 14/12/2016

МОСКВА, 14 дек - РАПСИ, Диана Гуцул. Челябинский областной суд в среду удовлетворил иск Минюста о ликвидации Челябинского регионального экологического общественного движения «За природу», сообщил РАПСИ адвокат Андрей Лепехин.

Представитель Минюста указал, что общественное движение нарушило закон как НКО, выполняющее функции «иностранного агента». Общественное движение не предоставило в срок отчетов и нарушило устав.

«Мы считаем решение суда необоснованным и будем обжаловать его в вышестоящей инстанции», - сказал Лепехин.

Накануне этот же суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации Челябинского регионального благотворительного общественного фонда «За природу». Обе организации были включены в реестр НКО, выполняющих функции «иностранного агента», в марте 2015 года.