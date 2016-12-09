Госдума приняла закон о поддержке социально ориентированных НКО

РАПСИ

15:58 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек — РАПСИ. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о мерах поддержки органами госвласти и местного самоуправления социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Документом предлагается предоставлять таким организациям субсидии из бюджетов всех уровней на срок не менее двух лет, а также оказывать имущественную, организационную и информационную поддержку.

Данным документом планируется внести изменения в статью 78-1 Бюджетного кодекса РФ. Кроме того, согласно законопроекту, вносятся поправки в статью 31-1 Федерального закона «О некоммерческих организациях».

Также предлагается на федеральном уровне более детально закрепить возможные меры информационной поддержки и поддержки в области подготовки дополнительного профессионального образования работников таких организаций. Также устанавливается возможность предоставления бесплатного эфирного времени и печатной площади в государственных СМИ для оказания информационной поддержки социально ориентированным НКО.

Ранее Госдума приняла закон о введении специального правого статуса некоммерческой организации, которая оказывает общественно полезные услуги. Документ вступит в силу с 1 января 2017 года.