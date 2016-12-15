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ВС признал законным приговор осужденному з­а госизмену преподава­телю МГТУ

Контекст
Теги: Государственная измена, Верховный суд РФ, Москва, Россия
19:53 14/12/2016

МОСКВА, 14 дек - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Верховный суд (ВС) РФ признал законным приговор преподавателю МГТУ имени Н.Э. Баумана Владимиру Лапыгину осужденному на 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима за госизмену, сообщили РАПСИ в суде.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу защиты осужденного на приговор Московского городского суда от 23 сентября 2016 года.

Подробности дела неизвестны, поскольку материалы маркированы грифом "секретно".

Лапыгин был задержан в мае 2015 года. Как сообщал РИА Новости источник, в институте Лапыгин работал по совместительству и ни к каким секретам допущен не был. СМИ также сообщали, что ученый был сотрудником Центрального научно-исследовательского института машиностроения, головного учреждения "Роскосмоса", и, по мнению следствия, передавал за границу технологические сведения.

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ВС признал законным приговор осужденному з­а госизмену преподава­телю МГТУ

19:53 14/12/2016 Верховный суд (ВС) Р­Ф признал законным пр­иговор преподавателю ­МГТУ имени Н.Э. Баума­на Владимиру Лапыгину­ осужденному на 7 лет лишения свободы в к­олонии строгого режим­а за госизмену, сообщ­или РАПСИ в суде.
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