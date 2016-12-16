Минэнерго и "Роснефть" уладили миром спор о таможенных льготах на 60 млрд руб

10:52 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Представители Минэнерго и «Роснефти» заявили в Верховном суде (ВС) России, что заключили мировое соглашение в деле по заявлению нефтяной компании, требующей обязать Минэнерго выдать ей справки, позволяющие претендовать на возврат из бюджета около 60 миллиардов рублей таможенных платежей, передает РИА Новости.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ в пятницу рассматривает кассационную жалобу министерства энергетики на постановления окружного и апелляционного судов, которые в 2015 году обязали Минэнерго выдать «Роснефти» справку, подтверждающую факт экспорта ею нефти с месторождения дочернего «Верхнечонскнефтегаза» (ВЧНГ), по своим характеристикам подпадавшей в 2012–2013 годах под применение таможенной льготы, которую компания в то время не получила.

Представители сторон просят суд утвердить мировое соглашение.

Также судебная коллегия по экономическим спорам планирует сегодня рассмотреть другую кассационную жалобу Минэнерго. В ней министерство обжаловало отказ ВС от 11 мая в пересмотре актов нижестоящих инстанций по делу, в котором суд обязал Минэнерго и Роснедра выдать «Верхнечонскнефтегазу» (ВЧНГ, дочерняя структура «Роснефти») подтверждение факта добычи льготируемой нефти в 2012–2013 годах.

В одном из определений ВС указал, что «доводы, изложенные министерством в жалобе, не подтверждают существенных нарушений судами норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, и по существу направлены на переоценку установленных судами фактических обстоятельств дела, что не входит в полномочия ВС РФ». Однако 14 ноября определения ВС были отменены и оба спора направлены на пересмотр.

Для получения таможенной льготы нефтяной компании надо представить в Таможенную службу две справки от Мниэнерго и Роснедр о подтверждении факта добычи нефти ВЧНГ и о подтверждении факта транспортировки нефти за границу экспортером.

Минэнерго и Роснедра отказались выдать такие справки, ссылаясь на пропуск заявителями - ВЧНГ и «Роснефтью» - сроков для их получения. Компании обжаловали действия ведомств в суде. Арбитражный суд Москвы 9 июня и 3 июля 2015 года отклонил иски ВЧНГ и «Роснефти». Однако апелляционная инстанция в августе и сентябре 2015 года отменила решения первой инстанции и обязала госорганы выдать ВЧНГ подтверждение факта добычи, а «Роснефти» - факта экспорта нефти. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе постановление апелляции. Минэнерго и Роснедра подали жалобы в Верховный суд РФ.

«Верхнечонскнефтегаз», созданный в 2002 году, разрабатывает Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение в Катангском районе Иркутской области. Также ВЧНГ является оператором семи лицензионных участков «Роснефти» в Иркутской области и Красноярском крае.