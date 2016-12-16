Рейтинг@Mail.ru
 
16/12/2016 18:55
Премия Рунета-2013

Судебная информация

Новости

Версия для печати

Жалоба банкира Гительсона на отказ в УДО поступила в апелляционную инстанцию

Сюжет: Арбитражные и уголовные суды банкира Гительсона
Контекст
Теги: УДО, Санкт-Петербургский городской суд, Александр Гительсон, Москва, Россия
16:41 16/12/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РАПСИ, Михаил Телехов. Жалоба бывшего председателя советов директоров ОАО "Банк ВЕФК" и ОАО "Инкасбанк" Александра Гительсона на отказ Колпинского районного суда в условно-досрочном освобождении поступила в Санкт-Петербургский городской суд, сообщила в пятницу РАПСИ пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.

"Дата рассмотрения пока неизвестна", - сказала Лебедева.

В УДО Гительсону отказали из-за неоднократных нарушений режима отбывания наказания. Адвокат банкира Евгений Котов сообщил РАПСИ, что его подзащитный посещал молельную комнату, оборудованную в колонии, что требовало и определённой внешней атрибутики. "Руководство колонии считает, что это нарушение формы одежды и нарушение порядка. Но мы считаем, что религиозные пристрастия моего подзащитного не должны быть поводом для взысканий. Поэтому и обжаловали решение первой инстанции", — сказал адвокат.

Речь идет о нарушениях в СИЗО № 3 и в исправительной колонии № 5 в Металлострое.

Василеостровский районный суд весной 2015 года приговорил Гительсона к четырем годам заключения в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей по обвинению в хищении почти 1,9 миллиарда рублей у комитета финансов Ленинградской области. Летом суд добавил Гительсону срок за хищение 500 миллионов рублей у бывшего депутата Государственной думы РФ Аднана Музыкаева. Общий срок — 5 лет и два месяца. С учетом времени, проведенного в СИЗО, он истекает в мае 2017 года.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области 14 ноября удовлетворил заявление ОАО "Инкасбанк" о привлечении Гительсона к субсидиарной ответственности и взыскании с него 5,06 миллиарда рублей. Гительсон обжаловал это решение.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Жалоба банкира Гительсона на отказ в УДО поступила в апелляционную инстанцию

16:41 16/12/2016 Жалоба бывшего председателя советов директоров ОАО "Банк ВЕФК" и ОАО "Инкасбанк" Александра Гительсона на отказ Колпинского районного суда в условно-досрочном освобождении поступила в Санкт-Петербургский городской суд, сообщила в пятницу РАПСИ пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

ГД одобрила проект, ускоряющий снятие запрета на выезд должников за границу

17:56 16/12/2016 Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий ускорить процедуру принятия решения о снятии временного запрета на выезд должников за пределы РФ.

Следствие просит продлить до 24 марта срок ареста экс-губернатора Белых

16:44 16/12/2016 Ходатайство следственных органов о продлении до 24 марта 2017 года срока содержания под стражей в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, поступило в Басманный суд Москвы, сообщила в пятницу РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Алла Амелина: я хотела, чтобы взрослеющие сыновья жили в нормальном государстве

15:57 16/12/2016 Продолжаем совместный проект с историографическим сообществом «Политика на сломе эпох» под общим названием: «Парламентаризм новой России». В рамках этого проекта наши читатели смогут прочитать интервью с депутатами Госдумы России первого созыва, узнают, как строилась работа в парламенте и какие они, народные избранники, лично. Наш очередной гость – уже известная по публикациям в «Исторических хрониках РАПСИ» Алла Амелина.

Мультимедиа

Фотолента: Руководство нового ВС РФ
Фотолента: Оглашение приговора по делу о пытках в ОП "Дальний"
Суд в Москве арестовал бойца Емельяненко
Все мультимедиа

Аналитика

Как правильно пожаловаться в Конституционный суд РФ
Что делать после победы в Страсбурге
Как правильно пожаловаться в ЕСПЧ
Вся аналитика
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера