Суд приговорил экс-заведующую детсадом к 3,5 годам лишения свободы за хищения

13:53 19/12/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек — РАПСИ, Михаил Телехов. Московский районный суд Петербурга приговорил бывшую заведующей детским садом № 107 Московского района Анастасию Лидскую к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в понедельник РАПСИ в прокуратуре Петербурга.

Лидская признана виновной в мошенничестве с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и в хищении имущества.

Как следует из материалов дела, Лидская, являясь заведующей детского сада № 107, с января 2005 года по октябрь 2014 года издала фиктивные приказы «О приеме на работу», «О расширении зоны обслуживания», «О предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска», «Об изменении нагрузки», «Об увольнении», а также внесла заведомо ложные сведения в официальные документы — табели учета использования рабочего времени и расчета заработной платы о количестве рабочего времени, отработанного 11-ю лицами в детском саду, которые фактически своих трудовых обязанностей в указанный период не выполняли. Данные сведения Лидская передала в ГУ «ЦБ Московского района» для начисления заработной платы за якобы выполненную указанными лицами работу.

В результате чего были начислены и переведены денежные средства на банковские карты «фиктивных работников».

«Лидская была фактическим держателем банковских карт, распоряжалась денежными средствами по собственному усмотрению и причинила ущерб бюджету Петербурга более чем на 8,5 миллиона рублей», — сообщили в прокуратуре.

Также, по данным следствия, Лидская вывезла из детского сада мебель, чем причинила ущерб дошкольному учреждению на сумму более 200 тысяч рублей.

Подсудимая вину в совершении хищения денежных средств из бюджета Петербурга признала частично, оспаривая размер причиненного ущерба. Вину в совершении растраты имущества детского сада не признала в полном объеме.

Суд признал подсудимую виновной в совершении преступлений и назначил ей наказание в 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления на 2,5 года. Кроме того, суд удовлетворил требования прокурора о взыскании с подсудимой суммы причиненного ущерба.

Назначенное наказание в виде лишения свободы отсрочено до достижения её ребенком возраста 14 лет.