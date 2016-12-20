ВС признал законным приговор участникам челябинской ячейки "Хизб ут-Тахрир"

14:27 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Верховный суд (ВС) РФ признал законным приговор в отношении четырех членов челябинской ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир", приговоренных в восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за участие в деятельности террористического сообщества, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Таким образом, коллегия ВС по делам военнослужащих отказала в удовлетворении апелляционных жалоб защиты осужденных Ришата Гирфанова, Дениса Загитдинова, Данилы Кунакбаева и Василия Ткачева на приговор Московского окружного военного суда от 3 августа.

Как ранее сообщало Управление Федеральной службы по Челябинской области, в 2013 году в Челябинске было организовано структурное подразделение террористической организации, целью которой является насильственный захват власти и изменение конституционного строя. Разделяя концепцию построения "Всемирного исламского Халифата", члены ячейки под руководством Салавата Хабирова устраивали тайные собрания, на которых изучали экстремистскую литературу и приобретали специальные познания, необходимые для ведения подрывной идеологической деятельности. УФСБ по региону проводило оперативно-розыскные мероприятия, в ячейку был внедрен оперативник, прослушивались телефоны, были выявлены организатор и активные участники, в результате чего в октябре 2014 года деятельность участников террористического сообщества была пресечена сотрудниками госбезопасности.

В феврале этого года лидер ячейки Хабиров был осужден к 17 годам лишения свободы за организацию деятельности террористической организации,подготовку к насильственному захват власти и организацию деятельности экстремистского сообщества. Позже к ответственности были привлечены другие лица, причастные к деятельности запрещенной организации.

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" – международная организация, которая решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года признана террористической. На этом основании ее деятельность в РФ, как и в ряде других государств, запрещена.