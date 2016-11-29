Суд приговорил к 16 годам колонии главу петербургской ячейки Хизб ут-Тахрир

Михаил Телехов, РАПСИ

18:18 29/11/2016

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РАПСИ, Михаил Телехов. Московский окружной военный суд (МОВС) на выездном заседании в Петербурге во вторник приговорил уроженца Псковской области Дмитрия Михайлова за организацию деятельности ячейки Хизб ут-Тахрир к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили РАПСИ в Ленинградском военном окружном суде, где проходило заседание МОВС.

Суд признал Михайлова виновным в организации деятельности террористической организации и приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как следует из материалов, с мая по июнь 2014 года в рамках уголовного дела по деятельности запрещенной на территории Российской Федерации организации Хизб ут-Тахрир аль Ислами (Партия возрождения ислама) были задержаны более 30 человек - среди них лидеры и рядовые члены организации. Часть из них находится под следствием, часть - осуждена.

По данным Управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области, лидерство в обезглавленной организации взяли в свои руки уроженец Дагестана детский тренер по карате Иса Рагимов и уроженец Псковской области, принявший ислам, Дмитрий Михайлов. Их задержали в апреле 2015 года. И вывели дела в отдельное производство.

По данным обвинения, шестеро ранее арестованных и Михайлов с Рагимовым в нескольких местах в Петербурге устраивали регулярные конспиративные собрания ячейки организации и вербовали новых сторонников.

Ранее МОВС на выездном заседании в Петербурге приговорил Рагимова к 12 годам колонии строгого режима.