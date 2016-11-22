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Подписан закон об усилении ответственности за нарушение антидопинговых правил

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Теги: Законотворчество, Допинг, Владимир Путин, Москва, Россия
19:52 22/11/2016

МОСКВА, 22 ноя — РАПСИ. Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части усиления ответственности за нарушение антидопинговых правил)», говорится в сообщении главы государства.

Этот закон был принят Госдумой 3 ноября и одобрен Советом Федерации 16 ноября.

Федеральный закон дополняет Уголовный кодекс (УК) РФ статьёй 230, предусматривающей ответственность за склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещённых для использования в спорте, при условии, что эти субстанции не являются наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами. В этом случае ответственность наступает по статье 230 УК.

Квалифицирующими признаками этого преступления являются его совершение группой лиц по предварительному сговору, в отношении несовершеннолетнего спортсмена либо двух или более спортсменов, а также с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения. В качестве особо квалифицирующего признака новая статья предусматривает наступившую по неосторожности смерть спортсмена или иные тяжкие последствия.

Кроме того, статья 230 вводит ответственность за использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещённых для использования в спорте. Квалифицирующим признаком этого преступления также является наступившая по неосторожности смерть спортсмена или иные тяжкие последствия.

В соответствии с изменениями, внесёнными федеральным законом в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, предварительное расследование по делам о преступлениях, предусмотренных частями первыми новых статей, будет производиться в форме дознания, в иных случаях – следователями органов внутренних дел РФ.

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Подписан закон об усилении ответственности за нарушение антидопинговых правил

19:52 22/11/2016 Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части усиления ответственности за нарушение антидопинговых правил)», говорится в сообщении главы государства.
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