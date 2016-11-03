Лишняя политическая мера - эксперты об уголовной ответственности за допинг

14:55 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя — РАПСИ, Евгения Соколова, Диана Гуцул. Введение уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга является политическим законопроектом, соответствует мировым тенденциям в спорте, но не будет работать в России, такого мнения придерживаются адвокаты, опрошенные РАПСИ.

Госдума РФ в ходе пленарного заседания в четверг приняла во втором и третьем чтениях законопроект о введении уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга. Закон дополняет Уголовный кодекс (УК) РФ статьями, в соответствии с которыми тренеры и спортивные врачи, дающие спортсменам допинг или склоняющие их к этому, будут привлечены к ответственности. Согласно законопроекту, за склонение спортсмена к использованию субстанций или методов, запрещенных для использования в спорте, тренером или иным специалистом будет предусмотрен штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до 6 месяцев с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового. В качестве альтернативного наказания добавляется возможность ограничения свободы на срок до двух лет с запретом работать на определенных должностях до четырех лет.

Тренеру, врачу или другому специалисту в области физкультуры и спорта, который дал спортсмену "независимо от его согласия" запрещенные субстанции, будет грозить штраф до одного миллиона рублей, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года. Кроме того, нарушителю могут запретить работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет.

Показательное выступление

Адвокат Руслан Коблев против любого ужесточения законов и введения новых составов в УК РФ, которые, по его мнению, в последующем не будут работать.

"Это больше политический законопроект, который ориентирован не на российскую аудиторию, а на международную, чтобы Россия могла показать миру, что она борется с допингом в спорте, введя за это уголовную ответственность", - сказал Коблев.

В свою очередь адвокат Игорь Симонов заметил, что никаких инициатив по этому поводу до скандала на Олимпийских играх 2016 года не было. "Мы никогда особо не сталкивались с этой проблемой в нашем обществе, и это явление не относится к числу общественно-опасных деяний". Также адвокат упомянул о репутации России на международном уровне: "Согласитесь, что данные санкции носят в какой-то степени политический характер. И я не уверен, что эта статья будет работать", - заключил он.

А Сталина Гуревич высказалась против введения уголовной ответственности за склонение спортсменов к допингу, обосновав это тем, что все это может быть предусмотрено в рамках административного кодекса. "Это лишняя работа следователей, судов. Я думаю, это не самая хорошая идея", - сказала адвокат.



В ногу со временем

Ее коллега Алексей Мельников, отметив репрессивность данной меры, счёл её вполне обоснованной, сказав, что она объясняется общими мировыми тенденциями в спорте. "Речь идёт о том, чтобы ударить рублем. То есть санкции носят больше экономический характер. Разговоров о том, чтобы кого-то посадить на 15 лет за это, нет. То, что предлагается, звучит вполне разумно".

Также адвокат отметил, что обществу, в котором спорт является серьёзной отраслью экономики, необходимо регулирование в этой сфере.

Адвокат Рубен Маркарьян имеет неоднозначное мнение на этот счёт. Во-первых, по его словам, Россия, введя уголовную ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга, на мировой арене признала факт употребления отечественными спортсменами допинга. "Это, конечно, затрагивает честь нашего государства. Но ажиотаж вокруг скандала в Рио излишен", - сказал он. Также адвокат провёл сравнение со статьёй "Халатность", отметив, что "ни один врач не сядет в тюрьму по этой статье, например, поставив неправильный диагноз пациенту". И в качестве аргумента задался риторическим вопросом: "Нежели наши спортсмены важнее обычных людей в обществе?"

