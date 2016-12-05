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Путин подписал закон об увеличении рекламных площадей в печатных СМИ

Контекст
Теги: Законотворчество, Совет Федерации ФС РФ, Государственная Дума, Владимир Путин, Москва, Россия
15:55 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек — РАПСИ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении рекламных площадей в периодических печатных изданиях до 45%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее этот законопроект о внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О рекламе» был одобрен Госдумой и Советом Федерации.

Закон разработан во исполнение поручений президента и направлен на поддержку печатных средств массовой информации посредством предоставления им возможности получения дополнительного финансирования за счет распространения большего объема рекламных материалов.

Предусматривается увеличение максимального объема рекламы, допускаемой к распространению в периодических печатных средствах массовой информации, не специализирующихся на сообщениях рекламного характера, от 40% до 45% объема одного номера издания.

Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

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Путин подписал закон об увеличении рекламных площадей в печатных СМИ

15:55 05/12/2016 Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении рекламных площадей в периодических печатных изданиях до 45%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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