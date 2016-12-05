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В ГД обсудили вопросы законодательной защиты животных от жестокого обращения

Контекст
Теги: Жестокое обращение с животными, Законотворчество, Государственная Дума, Россия
16:49 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек — РАПСИ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках реализации Послания президента обсудил с депутатами и представителями экспертного сообщества вопрос законодательной защиты животных от жестокого обращения, говорится на сайте нижней палаты парламента.

В ходе встречи председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева сообщила, что речь, в частности, идет о доработке законопроекта «Об ответственном обращении с животными», который был принят в первом чтении в марте 2011 года. В нем предлагалось урегулировать вопросы обращения с бродячими и домашними, сельскохозяйственными, служебными и цирковыми животными. Законопроект тогда вызвал немало споров, и его рассмотрение затянулось. Теперь решено вернуться к активному обсуждению и создать для этого специальную рабочую группу.

«В качестве первого шага планируется ужесточить ответственность за жестокое обращение с животными, за выкладывание в сети соответствующего видеоконтента, регламентировать работу притравочных станций», - рассказала Тимофеева, заверив, что все поправки будут приниматься только после тщательного изучения с экспертным сообществом. «Мы будем слушать и защитников, и профессиональных экспертов», - пообещала она, добавив, что первую версию обновленного законопроекта планируется представить уже к началу 2017 года.

Председатель попечительского совета Международного благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду» Леонид Ярмольник выразил надежду, что уже к весне закон будет принят. «За жестокое обращение с животными людей надо наказывать. Другого пути нет», - сказал он, заметив, что подобные нормы существуют во многих странах, но в России до сих пор нет «ни штрафов, ни сроков, ни наказания».

«Думаю, мы сдвинемся с мертвой точки и в ближайшие несколько месяцев будет принят закон, который заставит ответственно относиться к животным. Но нельзя объять необъятное. В первую очередь следует защитить тех животных, которые находятся рядом с нами, а потом уже заниматься сельскохозяйственными, цирковыми, дикими и лабораторными», - заключил Ярмольник.


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В ГД обсудили вопросы законодательной защиты животных от жестокого обращения

16:49 05/12/2016 Председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках реализации Послания президента обсудил с депутатами и представителями экспертного сообщества вопрос законодательной защиты животных от жестокого обращения, говорится на сайте нижней палаты парламента.
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