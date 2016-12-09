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Госдуме предлагают усилить ответственность за жестокое обращение с животными

Контекст
Теги: Законотворчество, Государственная Дума, Москва, Россия
12:01 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек — РАПСИ. В Госдуму поступил законопроект об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными, говорится в электронной базе нижней палаты парламента.

Инициатором документа выступает депутат Олег Шеин (партия «Справедливая Россия»).

Преступления, предусмотренные нормами статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), инициатор законопроект предлагает отнести к категории тяжких.

Перечень квалифицирующих признаков жестокого обращения с животными, повлекшего их гибель или увечье, дополняется такими, как совершение преступления в целях демонстрации содеянного в Интернете или СМИ.

В то же время инициатор законопроекта предлагает исключить из действующей редакции статьи такие виды наказаний, как штраф, исправительные и обязательные работы, ограничение свободы и арест.

Таким образом, за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних, или в целях демонстрации содеянного в сети Интернет или иных СМИ, предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

За то же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до семи лет.

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Госдуме предлагают усилить ответственность за жестокое обращение с животными

12:01 09/12/2016 В Госдуму поступил законопроект об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными, говорится в электронной базе нижней палаты парламента.
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