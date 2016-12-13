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Госдума просит Медведева принять меры для исполнения ряда новых законов

Контекст
Теги: Законотворчество, Правительство РФ, Государственная Дума, Дмитрий Медведев, Москва, Россия
17:17 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек — РАПСИ. Совет Госдумы подготовит обращение к главе Правительства РФ Дмитрию Медведеву и председателю Счетной палаты Татьяне Голиковой в связи с отсутствием готовности органов власти к вступлению в силу с 1 января 2017 года ряда важных социально значимых законов, говорится на сайте партии "Единая Россия".

"Мы будем просить председателя правительства дать соответствующее поручение по целому ряду вопросов органам исполнительной власти, определиться с внесением поправок в законодательство, выявить причины и принять решение об ответственности должностных лиц, которые допустили действия, повлекшие невозможность своевременного исполнения закона", — сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

В сообщении отмечается, что Госдумой был проведен мониторинг готовности к исполнению законов с отложенным сроком вступления в силу.

"Мониторинг показал, что по целому ряду важнейших законов не обеспечены должные подготовительные мероприятия, что не позволяет обеспечить исполнение законов с 1 января 2017 года. Это вопросы деятельности коллекторов, вывоза бытовых отходов, регистрации права на недвижимость, универсальной электронной карты, государственной информационной системы ЖКХ. То есть вопросы, напрямую затрагивающие интересы граждан, снимающие определенные обременения или устанавливающие прямую защиту законных прав и интересов россиян", — сказала депутат.

Яровая также добавила, что, например, законы, касающиеся универсальной электронной карты и государственной информационной системы ЖКХ, уже повлекли определенные расходы бюджета. В этом случае, по ее словам, встает вопрос эффективности использования бюджетных средств.

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Госдума просит Медведева принять меры для исполнения ряда новых законов

17:17 13/12/2016 Совет Госдумы подготовит обращение к главе Правительства РФ Дмитрию Медведеву и председателю Счетной палаты Татьяне Голиковой в связи с отсутствием готовности органов власти к вступлению в силу с 1 января 2017 года ряда важных социально значимых законов, говорится на сайте партии "Единая Россия".
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