Студенты юрфаков смогут работать помощниками следователей — Госдума

14:53 14/12/2016

МОСКВА, 14 дек — РАПСИ. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому студенты юридических факультетов ВУЗов смогут работать помощниками следователей, говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в статьи 4 и 16 Федерального закона "О Следственном комитете РФ".

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время на должности следователей следственных отделов и следственных отделений Следственного комитета (СК) РФ по районам, городам и приравненных к ним, в том числе специализированных, следственных подразделений СК в исключительных случаях могут назначаться студенты, обучающиеся по специальности или направлению подготовки в области юриспруденции не менее половины срока получения образования и не имеющие академической задолженности.

Так, в системе СК сотрудниками, окончившими 3 и более курса в образовательной организации высшего образования по специальности или направлению подготовки в области юриспруденции, замещается 19 должностей категории "следователи", что составляет 0,24 процента от общей штатной численности должностей сотрудников СК. Назначение на указанные должности, по сложившейся практике, осуществляется из числа лиц, ранее проходивших службу в системе СК на иных должностях.

Вместе с тем, как указано в документе, закон, несмотря на осуществление помощниками следователей и помощниками следователей-криминалистов вспомогательных функций, не предусматривает возможности назначения на эти должности граждан, не имеющих высшего юридического образования.

Принятие законопроекта позволит в исключительных случаях в порядке, определяемом председателем СК назначать на должности помощников следователей и помощников следователей-криминалистов лиц, обучающихся по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования, относящейся к укрупненной группе специальностей и направлений подготовки "Юриспруденция", не менее половины срока получения образования, установленного федеральным государственным образовательным стандартом, и не имеющих академической задолженности.