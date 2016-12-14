Рейтинг@Mail.ru
 
14/12/2016 19:38
Премия Рунета-2013

Законодательство

Новости

Версия для печати

Студенты юрфаков смогут работать помощниками следователей — Госдума

Контекст
Теги: Образование, Прокуратура и следствие, Законотворчество, Государственная Дума, Москва, Россия
14:53 14/12/2016

МОСКВА, 14 дек — РАПСИ. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому студенты юридических факультетов ВУЗов смогут работать помощниками следователей, говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в статьи 4 и 16 Федерального закона  "О Следственном комитете РФ".

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время на должности следователей следственных отделов и следственных отделений Следственного комитета (СК) РФ по районам, городам и приравненных к ним, в том числе специализированных, следственных подразделений СК в исключительных случаях могут назначаться студенты, обучающиеся по специальности или направлению подготовки в области юриспруденции не менее половины срока получения образования и не имеющие академической задолженности.

Так, в системе СК сотрудниками, окончившими 3 и более курса в образовательной организации высшего образования по специальности или направлению подготовки в области юриспруденции, замещается 19 должностей категории "следователи", что составляет 0,24 процента от общей штатной численности должностей сотрудников СК. Назначение на указанные должности, по сложившейся практике, осуществляется из числа лиц, ранее проходивших службу в системе СК на иных должностях.

Вместе с тем, как указано в документе, закон, несмотря на осуществление помощниками следователей и помощниками следователей-криминалистов вспомогательных функций, не предусматривает возможности назначения на эти должности граждан, не имеющих высшего юридического образования.

Принятие законопроекта позволит в исключительных случаях в порядке, определяемом председателем СК назначать на должности помощников следователей и помощников следователей-криминалистов лиц, обучающихся по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования, относящейся к укрупненной группе специальностей и направлений подготовки "Юриспруденция", не менее половины срока получения образования, установленного федеральным государственным образовательным стандартом, и не имеющих академической задолженности.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Студенты юрфаков смогут работать помощниками следователей — Госдума

14:53 14/12/2016 Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому студенты юридических факультетов ВУЗов смогут работать помощниками следователей, говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд продлил срок ареста основателю "Смотра.ру" Эрику Китуашвили

19:28 14/12/2016 Тверской суд Москвы до 21 февраля 2017 года продлил срок содержания под стражей в отношении основателя сообщества "Смотра.ру", видеоблогера Эрика "Давидовича" Китуашвили, обвиняемого в мошенничестве со страховыми выплатами, сообщилиа РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

ВС отклонил жалобу собственников снесенного самостроя на действия властей Москвы

16:23 14/12/2016 Верховный суд (ВС) РФ в апелляции признал законным принятое в июне столичными властями постановление о сносе 107 самовольных построек в части включения нежилого здания на улице 1905 года в список подлежащих сносу объектов, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.

Суд Амстердама решил передать Украине коллекцию золота из музеев Крыма

13:22 14/12/2016 Окружной суд Амстердама постановил в среду, что коллекция золота из музеев Крыма должна быть передана Украине, которая решит ее дальнейшую судьбу.

Мультимедиа

Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Инфографика: Крупные амнистии в России за последние 20 лет
Инфографика: Как записать ребенка в первый класс: пошаговая инструкция
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера