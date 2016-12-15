Путин наделил Минюст и ФССП функциями по контролю за коллекторами

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16:46 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек — РАПСИ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому на Минюст и на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) возложены функции по контролю за деятельностью коллекторов. Документ опубликован 15 декабря на официальном портале правовой информации.

Так, Минюст будет осуществлять нормативно-правовое регулирование деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей по денежным обязательствам, которые возникли у них в результате осуществления предпринимательской деятельности.

ФССП будет исполнять функции по контролю за юридическими лицами, осуществляющими деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц и включенных в государственный реестр. Также служба будет заниматься ведением реестра коллекторских агентств.

С 2017 года деятельность по взысканию просроченной задолженности разрешено осуществлять лишь компаниям, включенным в соответствующий госреестр.