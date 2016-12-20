Рейтинг@Mail.ru
 
20/12/2016 13:31
Премия Рунета-2013

Законодательство

Новости

Версия для печати

В Госдуму внесен проект об ответственности за нарушения по оплате госзакупок

Контекст
Теги: Законотворчество, Государственная Дума, Москва, Россия
10:51 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек - РАПСИ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об административной ответственности за нарушение срока и порядка оплаты товаров, работ, услуг при госзакупках, говорится в сообщении кабинета министров.

Законопроект разработан в целях предотвращения негативных социально-экономических последствий в виде долгов по оплате труда, налоговым платежам и срыва обязательств перед контрагентами. Установление административной ответственности за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при госзакупках позволит минимизировать риски поставщика и дисциплинировать заказчика в отношениях, связанных со своевременной оплатой выполненных по контракту обязательств, отмечается в сообщении.

Законопроектом предлагается дополнить КоАП новой статьёй, предусматривающей наложение штрафа в размере от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей за нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по авансированию, предусмотренному государственным или муниципальным контрактом.

Если такое же правонарушение совершается должностным лицом, ранее подвергавшимся административному наказанию за аналогичное правонарушение, то это влечёт его дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства РФ 15 декабря 2016 года.

 


добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

В Госдуму внесен проект об ответственности за нарушения по оплате госзакупок

10:51 20/12/2016 Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об административной ответственности за нарушение срока и порядка оплаты товаров, работ, услуг при госзакупках, говорится в сообщении кабинета министров.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд продлил до 21 марта срок домашнего ареста экс-депутату ЗакСа Нотягу

12:11 20/12/2016 Кировский районный суд Петербурга во вторник продлил на три месяца срок домашнего ареста бывшему депутату Законодательного собрания Петербурга Вячеславу Нотягу, обвиняемому во взяточничестве, сообщили РАПСИ в суде.

После предупреждения ФАС оператор Tele2 допущен в метрополитен Москвы

12:04 20/12/2016 Московский метрополитен исполнил предупреждение столичного УФАС России и разрешил ООО «Т2 Мобайл» (оператор Tele2) разместить оборудование для мобильной связи, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

Школы хотят освободить от обязанности давать ученикам атласы и контурные карты

09:58 20/12/2016 Российские школы могут освободить от обязанности предоставлять ученикам контурные карты, атласы и иные рабочие тетради для самостоятельной работы: парламентариев просят обязать родителей школьников покупать такие учебные пособия за свой счет. Соответствующий законопроект в понедельник в Госдуму внесли депутаты Томской областной думы.

Мультимедиа

Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Инфографика: Крупные амнистии в России за последние 20 лет
Инфографика: Как записать ребенка в первый класс: пошаговая инструкция
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера