В Госдуму внесен проект об ответственности за нарушения по оплате госзакупок

РАПСИ

10:51 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек - РАПСИ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об административной ответственности за нарушение срока и порядка оплаты товаров, работ, услуг при госзакупках, говорится в сообщении кабинета министров.

Законопроект разработан в целях предотвращения негативных социально-экономических последствий в виде долгов по оплате труда, налоговым платежам и срыва обязательств перед контрагентами. Установление административной ответственности за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при госзакупках позволит минимизировать риски поставщика и дисциплинировать заказчика в отношениях, связанных со своевременной оплатой выполненных по контракту обязательств, отмечается в сообщении.

Законопроектом предлагается дополнить КоАП новой статьёй, предусматривающей наложение штрафа в размере от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей за нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по авансированию, предусмотренному государственным или муниципальным контрактом.

Если такое же правонарушение совершается должностным лицом, ранее подвергавшимся административному наказанию за аналогичное правонарушение, то это влечёт его дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства РФ 15 декабря 2016 года.



